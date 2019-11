Rufián: «Cada vegada que hem vist Sánchez derrotat seu a la taula de diàleg»

Dos dies abans que es reuneixin al Congrés els equips negociadors del PSOE i d'ERC per negociar la investidura de Pedro Sánchez, el portaveu de la formació republicana, Gabriel Rufián, va augmentar la pressió en afirmar que sense el compromís d'un calendari sobre Catalunya votaran «no» a Sánchez. Un compromís que ERC vol que els socialistes signin per escrit i que haurà de contemplar un calendari per a una futura taula de resolució del conflicte polític entre governs, el d'Espanya i el de la Generalitat. En aquest sentit, Rufián va recordar que «cada vegada que hem vist un Pedro Sánchez feble i derrotat, se'l pot arribar a asseure en una taula de diàleg».

No obstant això, des del Govern de Catalunya es veu amb cert «escepticisme» la negociació amb el PSOE i advoquen per obrir el diàleg amb Moncloa després de la investidura i amb l'acord de Pedralbes del passat mes de desembre com a «punt de partida», va afirmar la consellera de Presidència, Meritxell Budó. Si finalment s'acorda una taula de negociació en la qual es pugui parlar de tot, també d'autodeterminació -com demanen JxCat i ERC- i Sánchez és investit, llavors arribaria el torn del diàleg formal entre governs, va explicar Budó.

JxCat es reunirà amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dilluns 9 de desembre a Bèlgica per abordar la posició en relació amb la investidura del president del Govern en funcions entre altres qüestions de l'actualitat política. La reunió tindrà lloc després dels primers contactes entre el PSOE i ERC sobre la investidura i després del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al president de la Generalitat, Quim Torra, per presumpta desobediència en no retirar llaços grocs tal com li va ordenar la Junta Electoral Central (JEC) en període de campanya electoral.

Mentrestant, Rufián va insistir que el diàleg ha de ser «entre governs» i va advertir que ERC farà servir la força dels seus tretze diputats per resoldre un «conflicte de país». A la pregunta de si l'autodeterminació de Catalunya és una posició irrenunciable, el portaveu d'ERC es va limitar a demanar «menys soroll i més despatx». Per solucionar el conflicte, Rufián va reivindicar discreció i molt diàleg, si bé va retreure a Sánchez que només parli de taules de negociació «quan no pot triar» i es veu «derrotat».

Demà se celebrarà al Congrés la primera trobada dels equips negociadors del PSOE i ERC, i serà després de l'aval de la militància de la formació republicana a abordar amb els socialistes una taula de negociació sobre Catalunya. Negociació que busca l'abstenció d'ERC per facilitar la investidura de Sánchez. Investidura que els socialistes volen que sigui abans de Nadal, en línia amb els compromisos assumits pel president en funcions i candidat de PSOE durant la campanya. En línia amb aquests terminis, la presidenta del Congrés en funcions, Meritxell Batet, va afirmar que «seria bo» que la investidura se celebri «amb urgència», «si pot ser abans de Nadal», i per això va apel·lar a la responsabilitat dels partits.

Per part seva, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va instar Sánchez a aclarir si està disposat a acceptar «el repte» d'ERC per aconseguir el seu suport a la investidura i està disposat a «vendre Espanya» per seguir a La Moncloa. Per a Montesinos, cal que Sánchez digui si «acceptarà una negociació amb la Generalitat d'igual a igual, com si fos el Govern de França o Alemanya», una qüestió sobre la qual el president de Govern en funcions hauria de respondre «avui mateix» , va puntualitzar.