El tossenc Fran Hervías plega de secretari d'Organització de Cs

El tossenc Fran Hervías, secretari d'Organització de Ciutadans, va anunciar que abandona el càrrec, expressant el seu suport a Inés Arrimadas com a futura líder del partit i oferint-se a «seguir aportant» en el futur. «Ha arribat el moment de finalitzar la meva etapa al capdavant de la Secretaria d'Organització de Ciutadans», afirmava Hervías en una carta difosa a través del seu compte de Twitter, en la qual assegurava que està afiliat a Cs des de fa tretze anys i que porta una dècada en el Comité Executiu gestionant temes orgànics. Una etapa durant la qual ha pogut «aprendre al costat» de l'expresident de Cs, Albert Rivera, «un home d'Estat i un dels millors polítics que ha tingut Espanya», va destacar.

Després de posar en valor la seva tasca a l'Executiva de la formació taronja, de la qual va dir sentir-se «orgullós», Hervías va assenyalar que Cs és «imprescindible», que «necessita seguir avançant» i que Arrimadas és, segons el seu parer, «la persona ideal per a liderar aquest projecte i aconseguir grans èxits».

«Personalment, estic a la disposició del meu partit per a seguir aportant el meu granet de sorra perquè Ciutadans segueixi sent un partit fort, unit, amb una única veu i anteposant sempre l'interés d'Espanya i els espanyols al de les sigles polítiques. Junts tornarem a aconseguir-ho», va afegir.

Després de la dimissió de Rivera per la desfeta a les eleccions generals del 10 de novembre, Hervías -que no va aconseguir revalidar el seu escó al Congrés per Granada- seguia al Comité Permanent de l'Executiva de Cs, que continua funcionant de forma interina fins que es constitueixi una gestora dissabte que ve.

La setmana passada, Hervías va rebre nombroses mostres de suport a Twitter de càrrecs i afiliats de Ciutadans -als quals prèviament s'havia animat a elogiar la seva tasca públicament- després que algunes veus en el partit demanessin una renovació en la direcció i fins i tot reclamessin directament la seva dimissió.

El ja exsecretari d'Organització va dedicar gran part de la seva carta a destacar el seu paper en la implantació territorial i el desenvolupament de l'estructura de Cs, agraint també «la implicació, el compromís i la valentia» dels afiliats i de tot l'equip d'Organització en aquesta tasca.

Fran Hervías va néixer a Tossa de Mar el 1983 i és llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona. Afiliat a Ciutadans des dels seus inicis, va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat en el partit a la província de Girona fins que va passar a formar part de l'Executiva del partit l'any 2009. Va ser escollit diputat per Barcelona a les eleccions catalanes de 2015, mentre que als comicis generals del mateix any va ser elegit dioutat per Madrid, escó que va revalidar en la repetició de les eleccions de 2016. A l'abril va tornar a ser escollit diputat, aquest cop per Granada després de guanyar unes primàries, però als comicis del 10 de novembre va perdre l'escó. Després de les eleccions autonòmiques i municipals de maig, va ser un dels principals protagonistes de les negociacions a diferents territoris.