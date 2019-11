Els adolescents cada cop surten menys de festa

La joventut espanyola és cada vegada més tecnològica i surt menys de festa, segons un estudi de la FAD

Xatejar, navegar per Internet, fer servir xarxes socials o veure sèries en línia, entre les activitats d'oci més freqüents

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La joventut espanyola d'entre 15 i 29 anys cada vegada és més tecnològica i surt menys de festa, ja que un 74,6 per cent dels joves assegura que l'activitat que més realitza en el seu temps lliure és xatejar o navegar per Internet, enfront a un 22,7 per cent que apunta a sortir a la nit.

Així ho posa de manifest l'informe 'Joves, oci i TIC. Una mirada a l'estructura vital de la joventut des dels referents del temps lliure i les tecnologies ', realitzat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la FAD, amb el suport de Telefónica i Santander.

La investigació, realitzada per Elena Rodríguez San Julián i Juan Carlos Ballesteros Guerra i que ha estat presentada aquest dimecres a l'Espai Fundació Telefónica, mostra que el 68,5 per cent dels joves espanyols també veu sèries i pel·lícules en streaming o a la carta amb bastant o molta freqüència, mentre que un 54,6 per cent de la joventut assenyala estar amb amics com a forma d'oci.

Els segueixen en freqüència activitats com fer compres o mirar catàlegs en línia (42,4%), de jugar amb videojocs o consoles (41,5%), sortir a menjar i a sopar (41,5%) i fer l'esport (40, 6%). La subdirectora Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, Ana Sanmartín, ha indicat que les pautes d'oci han canviat a causa de l'aparició de les TIC.

En aquest rànquing d'activitats d'oci més freqüents entre els joves de 15 a 19 anys, les últimes places les ocupen visitar museus i exposicions (12,6%) i "elements de més risc" com els jocs d'atzar i apostes tant presencial com 'online' (12,2%) i en darrer lloc fer botellón (10,8%).

Segons l'estudi, la pràctica d'activitats d'oci digital és més freqüent entre els 15 i els 19 anys i entre les dones, mentre que la freqüència d'ús de videojocs i apostes augmenta també entre els 15 i els 19 anys, però entre els nois.

Els resultats d'aquest estudi també revelen una davallada en les sortides nocturnes. Beure, anar de bars i copes, discoteques, etc. és més freqüent en les edats més altes, mentre d'anar a discoteques i de botellón augmenta entre els i les joves de menys edat.

Canvi en els últims 20 anys

L'evolució de l'oci jove a Espanya ha experimentat canvis en els últims 20 anys. D'aquesta manera, si en el anys 2000 les activitats preferides dels més joves eren passar temps amb els seus amics, veure la televisió i escoltar música, l'any 2019 assenyalen l'ordinador, veure pel·lícules i sèries, i les amistats, que continua ocupant un lloc "primordial", segons Sanmartín. No obstant això, la televisió ha passat de la segona plaça a la setena en dues dècades.

En aquest sentit, la sotsdirectora Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut ha indicat que, segons les dades existents entre 2004 i 2014, l'estimació del temps lliure de què es disposa setmanalment estaria al voltant de les 28 hores de mitjana; i hi ha assenyalat que en general hi ha "un grau de satisfacció considerable" ja que un 49,5 per cent dels enquestats el considera "bastant o totalment" suficient.

Pel que fa a la despesa mitjana setmanal destinada a l'oci, l'informe apunta que se situa en 38 euros. Així, més de la meitat dels i les joves destina 20 € o menys i el 30 cent entre 20 i 50 euros, davant el 6 per cent que diu invertir més de 100 euros setmanals en les seves activitats d'oci. En aquest punt, Sanmartín ha assegurat que la despesa disponible per l'oci dels joves ha disminuït des dels anys 90.

En relació amb les activitats oci en línia destaquen les vinculades a la música (75,6% dels enquestats les realitza gairebé sempre), mirar pàgines web per divertir-se (48,3%), contactar amb persones que no veuen freqüentment (45,8%), buscar informació i documentació (41,6%) i als videojocs (37,6%). En l'última posició de la llista se situen les apostes en línia, que practiquen freqüentment un 4,7 per cent dels enquestats, majoritàriament nois.

Preguntats específicament per les xarxes socials, el 55,1 per cent creu que compleixen un paper força o molt important en el seu oci, de manera que no són únicament una eina de comunicació, com ha destacat Sanmartín.