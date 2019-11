Crítiques de l'ONU pel mal estat dels camps de refugiats a Grècia

L'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va instar, ahir, al Govern de Grècia a millorar les condicions de vida en els centres de refugiats i va dir que Europa ha de fer més per a protegir als menors no acompanyats. «No podem acceptar que ells [els refugiats] visquin en condicions miserables. Les condicions són un desafiament i necessiten millores urgents», va subratllar el màxim responsable d'ACNUR Filippo Grandi, després de visitar els centres a l'illa de Lesbos. Grandi va indicar que Grècia ha estat la nació costanera més afectada de la Unió Europea per la crisi de migrants i va demanar una solució col·lectiva europea per a protegir als menors no acompanyats. «Estic molt preocupat pels nens», va afegir.