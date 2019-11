Von der Leyen, nova cap del govern de la UE amb un programa verd

La conservadora alemanya Ursula von der Leyen va aconseguir, ahir, el vistiplau del Parlament Europeu al seu equip de comissaris, cosa que li permetrà agafar el relleu de Jean-Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea a partir del diumenge vinent, amb el compromís de dirigir un executiu «geopolític» i paritari, capaç de liderar la lluita contra el canvi climàtic i la transició digital.

La nova comissió va ser aprovada en sessió plenària (461 vots a favor, 157 en contra i 89 abstencions) amb el suport majoritari del Partit Popular Europeu, dels socialistes i demòcrates i dels liberals de Renovar Europa. Els Verds van anunciar la seva abstenció, mentre que l'Esquerra Unitària s'hi va posicionar en contra.

La nova presidenta de la Comissió prendrà possessió amb un mes de retard respecte al calendari previst pel veto de l'Eurocambra a tres comissaris que França, Hongria i Romania van haver de reemplaçar, i ho farà amb la cadira buida del Regne Unit, que ha renunciat al seu comissari tot i estar obligat a presentar-ne un mentre no es produeixi el Brexit.

«En els propers cinc anys, la nostra Unió s'abocarà a una transformació que afectarà cada part de la nostra societat i economia. I ho farem perquè és el més correcte, no perquè sigui fàcil», va prometre la presidenta electa en un discurs sense sorpreses davant el ple del Parlament Europeu abans de la votació del Col·legi de Comissaris.



A la Cimera del Clima, a Madrid

Von der Leyen estrenarà el seu mandat com a nova presidenta de la Comissió Europea amb un viatge a Madrid dilluns que ve, 2 de desembre, per a participar en la primera jornada de la Cimera del Clima de les Nacions Unides i escenificar així el compromís del seu Executiu amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. «Aniré a Madrid per a pronunciar un breu discurs sobre el clima, crec que és important que la Comissió Europea sigui aquí», ha anunciat Von der Leyen sense donar més detalls del viatge, en una roda de premsa a Estrasburg (França) després de la sessió plenària del Parlament europeu en la qual ha estat aprovada la seva Comissió. Von der Leyen té entre les prioritats clau de la seva legislatura impulsar el lideratge de la Unió Europea en la lluita contra el canvi climàtic, per al que ha assignat una vicepresidència al socialista holandès Frans Timmermans al qual ha encarregat treballar per a un «nou Pacte Verd».



Robles relleva Josep Borrell

A Espanya, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, assumirà temporalment a partir de demà la cartera d'Afers Exteriors, UE i Cooperació una vegada Josep Borrell comenci a exercir com a alt representant de la UE per a la Política Exterior i Seguretat Comuna, van confirmar, ahir, des del Palau de la Moncloa.

Borrell renunciarà al seu càrrec demà, el Consell de Ministres formalitzarà el seu cessament i la seva renúncia serà efectiva amb la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el dissabte. No obstant això, i a l'estar el Govern central en funcions, el cap de l'Executiu no pot nomenar un nou ministre, així que ha d'assignar a un altre membre del Govern central el despatx ordinari dels assumptes del departament de Borrell. Ja va succeir quan la llavors ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va ser escollida presidenta del Congrés el mes de maig passat.