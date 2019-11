Almenys cinc ferits en un apunyalament al pont de Londres

Presumpte atac terrorista a Londres amb diversos ferits apunyalats. La policia britànica ha acordonat el pont de Londres després de rebre un avís a les 13.58 hores (14.58 h a l'Espanya peninsular) per la presència d'un home armat amb una arma blanca. Segons informen diversos mitjans britànics, l'home ha estat detingut per la policia i hi ha hagut, almenys, cinc persones ferides.



La policia metropolitana, que ha evaquat la zona, ha explicat que estan tractant els fets com un incident terrorista fins que es determini el que ha passat i ha assegurat a Twitter que han disparat a una persona. Un enregistrament difós a les xarxes socials mostra a un home abatut a terra al pont. A pocs metres hi ha un cotxe de policia.



Alguns dels vídeocompartits a les xarxes socials pels testimonis mostren també com un vianant ha desarmat l'atacant i li ha tret el ganivet de grans dimensions que portava.



Agents del servei antiterrorista han estat desplegast al lloc de l'incident per acabar de determinar què ha passat.







NEW: footage from inside a bus on what looks like London Bridge shows an individual on the floor with armed police present.



(Haven't yet been able to verify this video - take with a pinch of salt).pic.twitter.com/WHFdbKIO1R — Henry Jones (@hthjones) November 29, 2019