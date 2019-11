Iglesias vol un govern el 24 de desembre però ERC no mostra esperit nadalenc

Hores després que el líder d'Unides Podem i aspirant a la vicepresidència, Pablo Iglesias, assegurés que, tot i que la investidura no està «resolta», confiava que els ciutadans poguessin «sopar la nit de Nadal amb un Govern», ERC va mostrar que no té gaire esperit nadalenc, com a mínim de moment. Així, Esquerra va ratificar que la seva posició, després de dues hores i mitja de reunió amb el PSOE, segueix sent negativa respecte la investidura de Pedro Sánchez i va insistir a reclamar una taula de negociació entre governs «sense apriorismes ni temes vetats», però tornarà a parlar amb els socialistes el dia 3.

Els republicans van emetre un comunicat de cinc punts en el qual apuntaven que les dues parts reunides al Congrés «han establert un punt de partida comú en constatar la necessitat d'abordar políticament un conflicte que és, essencialment, de naturalesa política». ERC va reconèixer que en aquesta primera reunió entre els equips negociadors per parlar de la viabilitat de la investidura de Sánchez «els diagnòstics de les parts no són coincidents», malgrat que «compartim la necessitat de poder reprendre la via del diàleg entre partits i institucions, així com implicar en aquesta la societat civil», tot afegint que es tracta d'un diàleg que «ha de ser obert i sincer». El partit català també va anunciar que els sis interlocutors van acordar tornar a entrevistar-el proper dimarts 3 de desembre al Congrés dels Diputats, poc després de la sessió constitutiva d'aquesta cambra, que començarà a les deu del matí.

Igualment, ERC va explicar que els seus negociadors havien traslladat als socialistes «que la solució democràtica per a Catalunya passa per una taula de negociació que es fonamenti en quatre pilars: Que sigui entre governs, que no hi hagi apriorismes ni temes vetats, amb calendari i amb garanties de compliment» .

Per part seva, el PSOE va apreciar «voluntat de diàleg i entesa» d'ERC i va considerar la seva primera reunió amb el partit republicà com un «primer pas» per treure el país de la situació de bloqueig en què es troba. En un comunicat conjunt, el PSOE i el PSC van constatar «l'existència de diferències, però també de punts de trobada, i en tot cas, una voluntat compartida de diàleg que permeti desencallar la formació de Govern i assegurar l'estabilitat política». Els socialistes van destacar també la necessitat de canalitzar el conflicte polític a Catalunya «des del diàleg i l'entesa institucional». També es van referir a l'agenda que volen afrontar, on tenen prioritat els drets socials però també la recuperació de drets civils i laborals «retallats pels governs del PP».

Hores abans, el secretari general de Podem havia confiat que «en la propera nit de Nadal els espanyols puguin sopar ja amb un Govern constituït». Iglesias no va voler avançar una data per a la investidura del líder socialista, i va recordar que això depèn tant del president en funcions com «de la presidenta o president de Congrés dels Diputats», que fixaran el dia després de les preceptives consultes del Rei amb els partits.



La investidura, el 19-D?

En tot cas, el Govern ha començat a preparar el terreny per a la investidura de Sánchez abans de Nadal. Segons El Periódico, l'Executiu preveu que el Rei iniciï les consultes amb els portaveus dels grups parlamentaris la segona setmana de desembre, és a dir, no immediatament després que les noves Corts quedin constituïdes el 3-D. Segons aquest full de ruta, el ple d'investidura al Congrés seria del 16 al 19 de desembre.