Dos morts i diversos ferits en un apunyalament al Pont de Londres

Dues persones han mort en l'apunyalament que ha tingut lloc a primera hora de la tarda al Pont de Londres. La policia ha disparat l'atacant, que ha mort en el moment, després que hagués ferit amb un ganivet de grans dimensions diverses persones, algunes d'elles de gravetat. Segons ha informat la policia, l'home portava un artefacte adossat al cos que ha resultat ser fals. La policia cataloga l'atac com a terrorista "per precaució" i ha detingut una persona. La zona està tancada i ho continuarà estant un temps "considerable", segons ha explicat la policia, que recomana no aproximar-se a l'àrea. La unitat antiterrorista de la policia de Londres està ara investigant dels fets.



La zona del pont de Londres on ha tingut lloc l'atac és una de les més turístiques de la ciutat, i els fets han estat captats per diversos usuaris que han penjat els vídeos a les xarxes socials. Precisament, en un d'aquests vídeos, on es veu com la policia londinenca abat a trets el presumpte terrorista quan està estirat a terra, se sent una veu que, en català, demana a la gent que s'aparti de la zona.Se sospita que el presumpte terrorista mort a trets duia una armilla bomba falsa, i és possible que el moment que apareix al vídeo reculli l'instant en què la policia demana a tota la gent que hi ha a l'indret que s'aparti. Al mateix vídeo, es veu un home que s'allunya corrent del lloc on hi ha el presumpte terrorista moments abans que la policia li dispari.







NEW: footage from inside a bus on what looks like London Bridge shows an individual on the floor with armed police present.



(Haven't yet been able to verify this video - take with a pinch of salt).pic.twitter.com/WHFdbKIO1R — Henry Jones (@hthjones) November 29, 2019