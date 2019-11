Borrell veu «anòmal» que el Govern depengui dels republicans

El ministre d'Exteriors, Josep Borell, va asssegurar ahir que és una «situació anòmala» que la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, «depengui» del president d'ERC, Oriol Junqueras, condemnat per l'1-O.

En una entrevista a Onda Cero, l'encara ahir titular d'Exteriors va responsabilitzar el PP per no voler facilitar la investidura. Va dir que els socialistes no volen unes terceres eleccions espanyoles i que, per això, busquen la majoria parlamentària en un «altre lloc». També va reconèixer que l'aritmètica parlamentària sorgida del 10-N requereix l'abstenció d'algun grup. Borrell va negar que ERC sigui una formació «progressista» i ha dit que el seu «nacionalisme inflexible està a les antípodes d'una posició progressista».

Posteriorment, Borrell es va mostrar contundent en el seu comiat del Ministeri d'Afers Exteriors en un acte en què va proclamar la seva condició de «català, espanyol i europeu» i va reconèixer esgarrifar-se quan sent a algú dir que ser català és «incompatible amb ser espanyol».



Orgullós del «país que tenim»

«Podem estar molt orgullosos del país que tenim. Jo sóc català, sóc espanyol, sóc europeu, no em cansaré de dir-ho, sento les tres coses alhora, les tres identitats, que són completament complementàries entre si, compatibles, mútuament enriquidores», va subratllar poc després que el Consell de Ministres hagi aprovat el seu cessament com a membre de l'Executiu per assumir la funció d'Alt Representant de la Unió Europea. Borrell es va acomiadar del Ministeri assegurant que és l'adeu més costós de la seva dilatada carrera política.

«Jo me n'he anat de molts llocs. I mai he marxat amb tanta pena i amb tant sentiment com estic marxant avui», va reconèixer davant la ministra de Defensa, Margarita Robles, que assumirà temporalment les tasques d'Exteriors.

«M'esgarrifo quan sento a algú que diu que ser català és incompatible amb ser espanyol o que aboca sobre Espanya un torrent d'injúries a les quals hem hagut de fer front des d'aquest Ministeri», va dir en un acte en què també van ser presents els seus tres secretaris d'Estat i la representant d'Espanya Global, Irene Lozano.