El jurat popular declara 'El Chicle' culpable de l'agressió sexual i l'assassinat de Diana Quer

El jurat popular ha declarat José Enrique Abuín, àlies 'El Chicle', culpable d'un delicte d'agressió sexual i de l'assassinat amb traïdoria de Diana Quer, la desaparició de la qual va ser denunciada el 22 d'agost del 2016 i el cadàver de la qual va ser localitzat, gairebé 500 dies després, a l'interior d'un pou situat en una nau abandonada d'Asados, a Rianxo, a la Corunya.

Així ho han decidit de manera unànime els membres del jurat després d'una deliberació que ha durat quatre dies. En la jornada d'aquest divendres, el jurat va emetre un primer document que va ser retornat per decisió del jutge, Ángel Pantín, als membres per corregir els "errors formals" i "possibles contradiccions" que hi va apreciar.

En particular, consideren provat durant les 11 sessions del judici que 'El Chicle' va assassinar Diana Quer després d'agredir-la sexualment, però no violar-la, a la nau d'Asados, cosa que obriria la porta al fet que fos condemnat a presó permanent revisable.