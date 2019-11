L'autor de l'atac al Pont de Londres havia estat condemnat el 2012 per terrorisme

L'autor de l'atac mortal amb ganivet al Pont de Londres havia estat condemnat el 2012 per terrorisme i va sortir de la presó amb permís el passat desembre del 2018, segons ha confirmat aquesta matinada Scotland Yard. L'agressor és "conegut per la policia" i ha estat identificat com a Usman Khan, de 28 anys i resident a Staffordshire. L'atacant, que ahir divendres va acabar amb la vida a ganivetades de dues persones –un home i una dona- i en va ferir tres més, assistia a la conferència 'Learning Together' al Fishmonger's Hall. La policia creu que l'agressió va començar dins de l'edifici i el terrorista posteriorment va sortir a l'exterior i es va dirigir al Pont de Londres, on va forcejar amb altres vianants abans de ser desarmat i abatut a trets per agents. Khan portava un cinturó d'explosius fals i va amenaçar en tot moment de fer-se explotar.

El màxim responsable antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, assegura que no es busca cap altra persona relacionada amb l'atac, encara que s'estan duent a terme interrogatoris i investigacions per assegurar-se "que cap altre individu no hi està implicat". Les forces de seguretat demanen també que qualsevol persona que tingui imatges de vídeos o qualsevol altra informació relacionada amb l'atemptat, el comparteixi amb l'equip d'investigació de la policia. El primer ministre Boris Johnson s'ha mostrat molt crític amb el fet que un delinqüent "violent" no estigués a la presó. Segons 'The Guardian', Usman Khan es va declarar culpable –juntament amb 8 homes- de conspirar per bombardejar la Borsa de Londres, el Big Ben i l'Abadia de Westminster el 2010 inspirats per Al-Qaida.

El rotatiu britànic indica que el jutge que va dictar la sentència va identificar Khan i uns altres dos acusats com "els jihadistes més importants" i va apuntar que no haurien de ser alliberats fins que no representessin una amenaça per a la població.