Sánchez confia en un acord amb ERC i descarta una «investidura fallida» i confia en ser reescollit

Pedro Sánchez no té intenció de provar la investidura si no compta amb els vots per ser elegit president pel Congrés, i així ho ha fet saber el Govern aquest divendres, després que ERC digués que no té pressa per tancar un pacte amb els socialistes.

L'Executiu segueix pensant, en qualsevol cas, que és possible la investidura abans de Nadal, i confia en arribar a l'acord amb els republicans.

«No anirem a una investidura fallida», va subratllar ahir després del Consell de Ministres la portaveu de Govern en funcions, Isabel Celaá, que tot i això va insistir en enviar un missatge d'optimisme.

Així, Celaá va recordar que ja hi ha programada una altra reunió entre PSOE i ERC, i «si hi ha noves cites» és que hi ha «noves oportunitats». Però a més, va defensar l'entesa entre tots dos com la «ocasió de demostrar l'aposta per la convivència i el respecte a la pluralitat».

La ministra i portaveu de l'executiu feia aquestes reflexions hores després que Esquerra advertís que l'acord no està tan clar i tampoc és imminent.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va afirmar en una entrevista a TV3 que va veure al PSOE «receptiu» i disposat a «escoltar», tot i que queda «molta feina» perquè les posicions segueixen «molt allunyades», pel que va demanar als socialistes moviments «explícits» que demostrin que van «de debò».



«Això no va de dies»

Villalta va assegurar que ERC va intentar arribar a un acord però va advertir que serà «complex» perquè les posicions segueixen «allunyades».

A més, va recalcar que ERC no té «pressa» per tancar un pacte. «Això no va de dies», va dir la portaveu d'Esquerra.

I mentre ERC parla amb el PSOE, un altre partit independentista, JxCat ha posat sobre la taula la seva exigència per reprendre el diàleg entre el Govern central i la Generalitat. En concret volen un «gest de president a president», com va apuntar la portaveu al Congrés, Marta Borrás.

Qui va tornar a descartar per la seva part i un dia més l'abstenció és el PP. La seva portaveu al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va reiterar la posició del seu partit i va acusar Pedro Sánchez de pretendre forjar «un Govern de sedició» en negociar amb «el delinqüent Junqueras».



«En mans d'un delinqüent»

«Sánchez està col·locant en mans d'un delinqüent les claus del Govern d'Espanya», va dir Álvarez de Toledo a Barcelona.

No va perdre l'oportunitat Isabel Celaá, un divendres més, d'enviar un missatge al PP quan ha parlat de la futura Comissió Europea, composta per liberals, socialdemòcrates i populars, com «un exemple de governança que faríem bé en conrear».

Però quan se li va preguntar per què els socialistes no buscaven replicar el model a Espanya ha dit que la culpa és dels partits de la dreta, que «no semblen responsabilitzar-se» de la configuració d'un nou Govern.

L'equip de Sánchez, en qualsevol cas, continua insistint que la seva primera opció és la investidura abans de Nadal, tot i que caldrà esperar al dia 3 a la tarda, després de la Constitució de les Corts i quan tornen a reunir-se els socialistes amb ERC, per veure si les negociacions avancen.

Al Congrés de Diputats, on ahir van començar les jornades de portes obertes, la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, va considerar «imprescindible» que «hi hagi diàleg» entre els partits i que tots siguin «conscients» que la tasca prioritària ara és «procedir a la investidura i construir un Govern».