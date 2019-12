Cs escull una gestora continuista per tancar l'etapa de Rivera

Ciutadans va triar una gestora continuista amb la direcció anterior per organitzar el tancament de l'etapa d'Albert Rivera, que culminarà el 15 de març del 2020 amb l'elecció en una Assemblea Extraordinària d'una nova direcció liderada previsiblement per Inés Arrimadas. La gestora, formada per setze noms, va ser escollida pel 91,4 per cent del Consell General (més de 125 membres presents); hi va haver sis abstencions i cinc vots en contra.

Aquests van ser els d'Ignacio Prendes, Fernando Navarro i Orlena de Miguel -els tres exdiputats-, Eduardo de Castro -actual president de Melilla- i Armando Fernández Bartomeu -diputat al Parlament asturià. Els opositors es van queixar que la gestora és «pur continuisme» amb l'equip que veuen responsable del desastre electoral del 10-N i que les votacions fossin a mà alçada per assenyalar els dissidents, que van patir desqualificacions importants durant el debat.

Aquesta direcció transitòria presenta molt pocs canvis respecte l'Executiva de Rivera, el contrari del que reclamaven alguns dels barons taronges, com Juan Marín, vicepresident d'Andalusia, i Francisco Igea, vicepresident de Castella i Lleó, que en tot cas es van mostrar satisfets amb la composició.

Igea, un dels dirigents més obertament crítics amb l'estratègia de Rivera, va dir que havia sortit content i va assegurar que molts dels noms li agraden. Contenta també estava Isabel Franco, vicepresidenta de Múrcia, que va assenyalar que, tenint en compte la provisionalitat de la gestora, «les persones designades són les més adequades per treballar per un canvi estable».

Això és precisament el que van assenyalar fonts de l'entorn del president del Consell Polític i de la gestora, Manuel Bofill, en argumentar que amb aquesta llista de 16 noms (tots els de l'Executiva permanent anterior excepte quatre) el que es pretenia era fer un traspàs tranquil.