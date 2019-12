Diagnosticar i tractar: claus al VIH

D'esquerra a dreta: Asunción Díaz, responsable de la unitat de vigilància de VIH/ITS i conductes de risc del Centre Nacional d'Epidemiologia del ISCIII; Agoney, cantant i protagonista de la campanya; Ramón Espacio, president de CESIDA; Jorge Garrido, director de la productora Algo Está Pasando i secretari de CESIDA

El 2018, segons dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, s'han identificat 3.244 nous infectats per VIH a Espanya, sent el 47,6% d'ells diagnòstics tardans. El 85,3% dels nous casos han estat homes amb una edat mitjana de 36 anys y la pràctica més habitual de contagi ha estat a través de les relacions sexuals entre homes amb 56,4%, seguida per les relacions heterosexuals, amb un 26,7%. Dels nous casos, 665 s'han registrat a Catalunya, la qual cosa ha suposat una incidència de 20% respecte a la mitjana estatal. A Espanya hi ha entre 140.000 i 170.000 persones infectades pel VIH. A més, s'estima que en l'actualitat una cinquena part no està diagnosticada, la qual cosa implica que més de 25.000 persones que en són portadores no estan rebent tractament i podrien transmetre el virus a les seves parelles sexuals.

Per frenar l'epidèmia del VIH/SIDA és necessari evitar pràctiques sexuals de risc i promoure el diagnòstic primerenc per millorar la qualitat i esperança de vida dels pacients i, així, evitar noves infeccions. Amb motiu del Dia Internacional de la lluita contra la sida, i en el marc de la European Testing Week, CESIDA, la coordinadora estatal, ha presentat la seva nova campanya de sensibilització sobre la importància de realitzar-nos la prova del VIH. La campanya "Quines són les teves raons per no fer-te la prova del VIH?", realitzada amb el suport de Gilead, té per objectiu insistir que hem de conèixer el nostre estat serològic per evitar el diagnòstic tardà del VIH. Gilead, per part seva, porta més de 30 anys compromesa amb el desenvolupament de tractaments antiretrovirals i milions de persones al món es beneficien de les seves innovacions terapèutiques. La companyia de recerca biomèdica col·labora amb institucions i organitzacions no governamentals per eliminar l'epidèmia a través de programes de diagnòstic que són importants per aconseguir que no hi hagi més infeccions de VIH ni morts per sida, segons els objectius marcats per l'ONU per al 2030. El 2018, més de vuit milions de persones a tot el món no sabien que estaven infectades. I si una persona desconeix el seu estat, no pot començar a rebre tractament ni coneix les opcions preventives més adequades.

Des del punt de vista preventiu, el Dr. Juan Carlos López Bernaldo de Quirós, president de SEISIDA, explica que és molt important identificar "totes les persones que estan infectades, però no diagnosticades, la qual cosa els metges identifiquem com a diagnòstic ocult, fent el major nombre de tests que es pugui a tota la població espanyola en general". Moltes vegades són persones que han passat abans per metges de capçalera, especialistes, urgències, medicina pública i privada referint algun tipus de simptomatologia i no se'ls ha fet la prova.

Aturar el VIH requereix l'aplicació d'un enfocament integral amb tots els agents implicats per impulsar iniciatives que conscienciïn prioritàriament sobre la importància del diagnòstic primerenc, sobretot en poblacions de risc, i les proves serològiques per aconseguir una supressió duradora. Els avanços dels últims 30 anys han aconseguit que el virus passi de ser una malaltia gairebé previsiblement mortal, a una malaltia crònica i que, una vegada aconseguida la càrrega viral indetectable, es redueix gairebé a zero el risc de poder infectar altres persones. "Cal conscienciar la medicina primària, els especialistes i els serveis d'urgències per augmentar els tests de VIH per fer aflorar aquest diagnòstic ocult" reclama el Dr. Bernaldo de Quirós.

En aquests últims anys, els tractaments són cada vegada més potents i actius enfront del virus del VIH. El president de SEISIDA destaca que "s'han desenvolupat fàrmacs amb molta millor tolerància, menys efectes adversos, i amb una farmacocinètica molt millor per als pacients. De tal manera que es poden prendre una vegada al dia, i moltes vegades en comprimits únics". Això fa que puguem tractar amb "fàrmacs amb molta activitat enfront del virus, que es toleren molt bé i, en ser subministrats una vegada al dia, els pacients tenen una bona adherència al tractament", explica el president de SEISIDA. De fet, si el diagnòstic és precoç i s'inicia tractament el més aviat possible, les persones que viuen amb el VIH poden tenir una esperança de vida similar a les persones sense VIH.

Una prova ràpida, que pot salvar vides

Encara que seguim en la lluita per controlar l'epidèmia, la realitat és que els avanços dels últims 20 anys en els tractaments antiretrovirals han transformat la vida dels pacients i han permès que el VIH passi de ser una malaltia mortal a crònica. Fer-se la prova del VIH és una cosa ràpida, indolora, anònima i confidencial, a través d'una mostra de sang o de saliva i, si no és necessari enviar les mostres al laboratori, es poden conèixer els resultats en 20 minuts. A Espanya existeixen molts recursos que permeten realitzar la prova ràpida del VIH, com per exemple ONG, centres comunitaris, clíniques de salut sexual, centres de planificació familiar, farmàcies, etc. Qualsevol persona que estigui en risc de contraure el VIH, bé per tenir pràctiques sexuals de risc o bé perquè s'injecta drogues, ha de vigilar el seu estat serològic i realitzar una prova de forma regular cada sis mesos.

Independentment del resultat, fer-nos una prova del VIH sempre ajudarà i pot ser una oportunitat per detectar i analitzar altres infeccions de transmissió sexual com la gonorrea, clamídia, sífilis, hepatitis virals, etc.