ERC avisa que no té «cap tipus de pressa» per arribar a un acord amb el PSOE

El president del grup d'ERC al Parlament i vicesecretari de comunicació, Sergi Sabrià, va assegurar que la seva formació no té «cap tipus de pressa» per arribar a un acord amb el PSOE i va assenyalar que «ningú podrà responsabilitzar ERC» d'unes terceres eleccions. «El fonamental són els acords, no el calendari. No tenim cap tipus de pressa. Si no hi ha acords ningú podrà responsabilitzar ERC d'unes terceres eleccions», va reiterar.

ERC i PSOE van mantenir dijous una reunió per abordar la investidura de Pedro Sánchez, una trobada en què, per als republicans, el PSOE es va mostrar «receptiu», tot i que li demanen «moviments explícits» que demostrin que «van de debò». Sabrià també va treure ferro a la polèmica sobre qui ha d'anar a les negociacions, ja que «és el menys important qui s'acaba asseient a la taula en el dia a dia» perquè «si hi ha un acord, ha de portar la rúbrica dels dos presidents», en referència al líder de l'Executiu català, Quim Torra, i a Sánchez.

«S'ha posat molt el focus en qui estaria negociant. Nosaltres hem dit que hauria de ser una taula entre institucions, de govern a govern. No és important en el dia a dia d'aquesta negociació qui s'asseu a la taula», va afegir.

D'altra banda, una delegació del PSOE es reunirà per primera vegada dimarts que ve amb representants de JxCat per parlar la investidura de Sánchez com a president de Govern. Les diputades de JxCat Laura Borràs i Míriam Nogueras es reuniran dimarts a les quatre de la tarda al Congrés amb una delegació del PSOE encapçalada per la portaveu del grup socialista al Congrés, Adriana Lastra. Serà la primera reunió que mantenen el PSOE i JxCat en el marc de les negociacions del partit socialista per aconseguir la investidura de Sánchez.

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va reclamar una taula de diàleg en la qual hi hagi el Govern i l'Administració catalana: «No n'hi ha prou que hi participi només un dels partits del Govern». També va reivindicar que aquesta taula, en la qual s'ha de poder «parlar de tot», ha d'estar liderada pel president de la Generalitat i per Sánchez. «No demanem res que no es produís a la taula de Pedralbes», va explicar en referència a la reunió que va tenir lloc al desembre de 2018 al Palau de Pedralbes i en què hi van ser els dos dirigents. Va declarar que aquesta reunió ha de ser el punt de sortida del diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya: «Per poder afrontar el conflicte polític hem de poder parlar amb tota llibertat».

Per part seva, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va demanar al líder socialista que «s'aixequi de la taula de la vergonya» en què estan asseguts PSOE i ERC per negociar «de manera obscurantista» un possible suport a la investidura mentre ell «roman callat». Va afirmar que mentre aquesta institució «manté obertes les seves portes perquè els ciutadans puguin entrar, el Govern manté les portes tancades perquè els ciutadans no puguin veure el que passa».

Paral·lelament, el líder de Més País, Íñigo Errejón, va destacar que «el PSOE ha d'assumir que si vol presidir el Govern d'Espanya i que aquest Govern sigui estable ha d'habilitar canals de diàleg amb Catalunya». Errejón va insistir que el partit socialista ha d'adoptar aquesta postura «no perquè ho demani un partit o un altre, sinó perquè no hi haurà un Govern progressista a Espanya que sigui estable si no hi ha una via institucional de diàleg polític amb Catalunya».

En declaracions als mitjans a la V Assemblea Federal d'Equo, el líder de Més País va assenyalar que establir una via normalitzada de diàleg polític amb Catalunya i amb les seves institucions «és la condició bàsica necessària perquè hi hagi un Govern estable a Espanya».