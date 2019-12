El jurat popular declara el Chicle culpable d'agredir sexualment i assassinar Diana Quer

El jurat popular ha declarat per unanimitat a José Enrique Abuín, àlies «el Chicle», culpable d'haver agredit sexualment Diana Quer i de matar-la intencionadament després de cometre l'agressió, amb la intenció d'ocultar el primer delicte que va cometre.

Els membres del jurat han determinat que l'únic acusat del crim va despullar Quer i «va realitzar amb ella actes de contingut sexual que no s'han pogut determinar». El veredicte determina que no es pot provar que José Enrique Abuín hagués violat la jove ni tampoc que hagués intentat violar-la.

No obstant això, el jurat afirma que Abuín la va agredir sexualment i, posteriorment, la va estrangular per ocultar la seva acció. Aquest ha estat un dels fets provats que deixa la porta oberta a la presó permanent revisable, encara que no s'hagi determinat que la va violar.

En concret, el jurat creu que l'acusat va matar Diana Quer amb l'objectiu d'ocultar el primer delicte que va cometre. En aquest sentit, realitzar un crim subsegüent a un altre, com és el de l'agressió sexual, possibilita que finalment el jutge sentenciï presó permanent revisable.

L'agressió i l'assassinat han estat dos dels delictes que s'imputen a José Enrique Abuín, però el jurat considera que també és responsable de detenció il·legal.

Tal com recull el veredicte, Abuín va abordar Diana Quer «amb intenció d'agredir-la sexualment», la va atordir, la va immobilitzar i la va portar en el seu cotxe fins a una nau. Allà, va realitzar «actes de contingut sexual» indeterminats i, per «amagar el delicte contra la llibertat sexual», la va matar amb traïdoria. En concret, va provocar «la mort a la víctima per estrangulament» amb «una brida» i després «va llançar el cos de Diana» a un pou de la nau industrial que va tancar amb una tapa.

El veredicte continua afirmant que «amb posterioritat, va netejar el vehicle i es va desfer de la roba de Diana». A més, el jurat va determinar per unanimitat que «un dia no determinat, almenys vint dies posteriors a la nit de l'esdeveniment, l'acusat va tornar al lloc i va llastrar el cos, perquè no emergís, amb blocs de tova units per cables».

D'altra banda, confirmen que quan «l'acusat va acabar amb la vida de Diana», ella «no tenia cap possibilitat» de defensar-se per «trobar-se en un lloc desconegut» en què «ningú podia prestar-li ajuda» i perquè l'acusat «tenia molta més força física».



Un sol punt sense unanimitat

Pel que fa a la confessió de José Enrique Abuín d'haver «causat la mort» a la víctima i la ubicació física de el cos, el jurat ha determinat que aquesta confessió «va afavorir de forma rellevant l'aclariment dels fets».

Aquest és l'únic punt del veredicte que no és per unanimitat, ja que cinc membres del jurat creuen que l'acusat sí que va conduir els investigadors a aclarir la situació, mentre que quatre consideren que la seva revelació no va ser un fet rellevant per a la investigació.