L'atacant de Londres estava lliure 6 anys després de ser condemnat per terrorisme

L'autor de l'apunyalament de divendres al pont de Londres, identificat com a Usman Khan, de 28 anys, era un condemnat per terrorisme que va ser posat en llibertat el 2018. En concret, Khan va ser condemnat per delictes relacionats amb el terrorisme el 2012, va confirmar el màxim responsable antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, al mateix temps que va assegurar que una línia «clau» de la investigació és establir com va dur a terme l'atac. La Policia va escorcollar la residència de Khan a Staffordshire.

«Si bé encara estem a les primeres etapes de la investigació, en aquest moment no estem buscant activament a ningú més en relació amb l'atac», va indicat Basu. «No obstant això, seguim fent consultes ràpides per assegurar-nos que cap altra persona va estar involucrada en aquest atac i que no hi ha una amenaça pendent per a la població», va afegir.

Segons va detallar, Kahn va assistir a un esdeveniment a Fishmonger's Hall. «Creiem que l'atac va començar a dins abans d'abandonar l'edifici i va continuar cap al pont de Londres, on va ser detingut i posteriorment tirotejat», va especificar.

El ministre adjunt d'Interior, Brandon Lewis, va anunciar que el Govern revisarà les condicions de llibertat de presos per delicte de terrorisme després de conèixer que el responsable de l'atac de divendres va sortir en llibertat l'any passat després de complir una condemna prèvia per aquest motiu. El ministre va explicar que «la gent en aquesta situació està sotmesa a certes condicions i la Policia va investigar-les».

En concret, Khan es va declarar culpable, juntament amb vuit homes, de conspirar per bombardejar la Borsa de Londres, el Big Ben i l'abadia de Westminster el 2010 inspirats per Al-Qaeda, i posseïen una llista escrita a mà amb noms i adreces d'altres objectius potencials, inclòs el primer ministre britànic, Boris Johnson, alcalde de la ciutat en aquell moment, segons va detallar The Guardian.

De fet, el jutge que va dictar la sentència per aquests fets va identificar Khan i altres dos acusats com «els gihadistes més importants» i va apuntar que no havien de ser alliberats fins que ja no representessin una amenaça per a la població.

Paral·lelament, el primer ministre britànic va defensar la necessitat que els terroristes com el que va perpetrar l'atemptat al pont de Londres compleixin penes més severes. «No té sentit que nosaltres, com a societat, alliberem abans d'hora persones condemnades per delictes de terrorisme i de violència greu», va afirmar el primer ministre durant una visita a la zona de la capital britànica, on divendres Khan va apunyalar diverses persones.