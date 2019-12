Tot a punt per a la cimera del clima a Madrid

Les instal·lacions del recinte firal d'Ifema, a Madrid, amb més de 100.000 metres quadrats per acollir 30.000 assistents, estan ja preparades per a l'inici, demà, de la cimera mundial del clima o COP25, on els governs intentaran posar les bases per a una nova era d'acció davant la crisi climàtica. El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, juntament amb la ministra en funcions per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va visitar el recinte de la cimera, que compta amb set pavellons, a la qual assistiran delegacions de gairebé 200 països i més de mig centenar de caps d'Estat i Govern i responsables d'organismes multilaterals.

Sánchez va assenyalar al seu compte de Twitter que la COP25 és «clau per aconseguir una acció climàtica més ambiciosa, justa i inclusiva» després de visitar les instal·lacions, que són «una mostra més del compromís d'Espanya en la lluita contra l'emergència climàtica». Va aprofitar el tuit per agrair la tasca de tots aquells que han fet possible la celebració d'aquesta cimera, que inicialment estava previst que tingués lloc a Xile i que a última hora es va traslladar a Madrid, encara que mantenint la presidència xilena, a causa dels greus problemes interns en aquest país.

Durant el seu recorregut a Ifema, Sánchez va comprovar in situ els últims detalls del muntatge de les instal·lacions d'aquesta cimera, organitzada en un temps rècord, on 6.000 professionals i 2.000 voluntaris han treballat contrarellotge perquè tot estigui a punt demà.

Finalitzada la visita, la ministra en funcions per a la Transició Ecològica, juntament amb la seva homòloga xilena, Carolina Schmidt, i la secretària Executiva de l'ONU sobre Canvi Climàtic, Patricia Espinosa, van protagonitzar la tradicional «entrega» de les instal·lacions de la cimera climàtica a les Nacions Unides.

Al costat de les banderes d'Espanya, Xile i l'ONU, totes elles van destacar la necessitat que els governs treballin junts per seguir impulsant l'acció contra la crisi climàtica. La ministra Teresa Ribera va avançar que l'èxit de la cimera no es mesurarà tant per noves decisions que puguin adoptar-se, sinó pel reforçament de «la transversalitat i profunditat» de les polítiques climàtiques en tots els àmbits i sectors.



Els agraïments

Tant Carolina Schmidt com Patricia Espinosa van agrair l'esforç del Govern espanyol i la seva solidaritat per organitzar en només tres setmanes una cimera d'aquest alt nivell. L'èxit de la conferència «exigirà sortir convençuts de la voluntat de generalitzar i accelerar l'acció global» davant el nou cicle de lluita més ambiciós contra la crisi climàtica perquè la seva mitigació sigui una realitat, va dir Ribera.

La responsable de l'ONU per al canvi climàtic va destacar les grans transformacions que exigirà el nou model de creixement sostenible per al món sencer. No es farà de la nit al dia, però «exigirà prendre decisions avui perquè impactin demà». La transformació serà global: «Hem de canviar-ho tot, la manera en què produïm, el nostre transport, la manera en què mengem», va dir. Per la seva banda, la ministra xilena va destacar la rellevància d'aquesta cimera a Madrid, com a últim pas abans de posar en marxa l'Acord de París el 2020, que exigeix als països presentar compromisos més ambiciosos de reducció d'emissions contaminants.

La ciència ha demostrat que els compromisos adoptats pels països davant de la crisi climàtica «no són suficients» per limitar a 1,5 graus l'escalfament global i evitar danys ambientals dramàtics. «Hem de canviar el rumb i adquirir nous compromisos més ambiciosos en el marc de l'Acord de París per avançar en un desenvolupament sostenible transversal de l'acció climàtica, que involucri no només els governs, sinó també les ciutats, regions, empreses i la societat en el seu conjunt», segons va voler destacar Carolina Schmidt.