Canvi al Senat, continuïtat al Congrés

El PSOE proposarà Meritxell Batet com a candidata per seguir al capdavant del Congrés dels Diputats i la senadora Pilar Llop com a presidenta del Senat. Fonts socialistes van confirmar que es proposaran aquests dos noms per encapçalar les cambres parlamentàries, de manera que, si resulten elegides hi hauria canvi al Senat, encapçalat actualment per Manuel Cruz, que es va mostrar crític amb l'acord amb Podem abans que aquest es produís. Cruz, actualment senador socialista, va concórrer en qualitat d'independent el 2016 com a número dos de la candidatura del PSC al Congrés, que llavors va encapçalar Batet.

Batet és presidenta del Congrés dels Diputats des del 21 de maig de 2019, diputada del PSOE i dirigent de el PSC. Va ser ministra de Política Territorial i Funció Pública entre juny de 2018 i el passat mes maig. Federalista convençuda, va ser el 2016 una de les sis persones a les quals Sánchez va triar per negociar amb Ciutadans l'acord de govern que va subscriure amb Albert Rivera.

Per la seva banda, Pilar Llop, actualment senadora, va ser nomenada delegada de Govern per a la Violència de Gènere al juliol de 2018, després del seu pas com a diputada autonòmica per l'Assemblea de Madrid, parlament per al qual va ser triada el 2015. Des de 2011 ha estat lletrada del gabinet tècnic del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) amb responsabilitats com la direcció de la Secció Observatori Violència Domèstica i de Gènere, secretària de la Comissió d'Igualtat, secretària del Fòrum Justícia i Discapacitat i del Comitè de Direcció del CGPJ.

Especialista en traducció jurídica anglès-espanyol per la Universitat d'Alacant, va compatibilitzar la seva funció judicial amb la de consultora internacional i va treballar a diversos països de la Unió Europea i en situació de pre-adhesió, així com a Amèrica Llatina en temes relacionats amb reformes dels sistemes judicials, en matèria penal i en violència de gènere. El seu últim destí judicial abans d'incorporar-se a la política va ser el jutjat de violència de gènere número 5 de Madrid.

Per part seva, l'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà va defensar un acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez com a president de Govern, ja que «l'important», va dir, és «que hi hagi investidura per seguir negociant el temps que faci falta». Tardà, diputat d'ERC al Congrés de 2004 a 2019, va reconèixer en una entrevista al diari El País que desitja un acord amb el PSOE, tot i que va instar a «moure's» el partit guanyador de les eleccions del passat 10 de novembre .

«Iniciar el diàleg i reconèixer el conflicte polític com han fet ja és una gran victòria. Tots hem viscut en una anomalia, tant l'independentisme com el Govern espanyol, però ni ells poden negar-se a parlar d'autodeterminació ni nosaltres a escoltar les seves propostes», va assenyalar el polític català. «El diàleg s'ha de produir des del moment zero sense trampes, no ha d'estar subjecte a condicions», va explicar Tardà, que va afegir que «hem d'escoltar-nos i donar-nos una oportunitat, el que implica que acabi la judicialització i la repressió. Aquest problema no es resol a base de pals i presó».

Paral·lelament, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va titllar de «cínica» l'oferta del PSOE de desplegar l'Estatut a canvi dels vots favorables dels partits independentistes a la investidura. «Oferir el desplegament de la llei com a concessió en una negociació és d'un cinisme del qual només és capaç la política espanyola», va piular Puigdemont, que va recordar que l'Estatut «és una llei orgànica». «Jo em pensava que l'Estat ja estava desplegant l'Estatut, perquè 'les lleis s'han de complir'... O no anava així?», es va preguntar amb ironia l'expresident de la Generalitat. Prèviament, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ja havia descartat cap suport al PSOE a canvi d'ofertes com desenvolupar l'Estatut o més inversions. «No estem parlant de tenir més autonomia, de tenir una carretera o un tren. La situació és molt més greu», va deixar clar Borràs.

La portaveu el Partit Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va assenyalar que Sánchez s'ha convertit en «el principal factor d'escalfament anticonstitucional». «Sánchez està encoratjant per formar un Govern de sedició. Aquests dies se celebra una cimera important a Madrid, però hauríem de celebrar-ne una altra, una pel clima polític», va afegir.