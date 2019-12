La COP25 dona el tret de sortida amb l'encàrrec "d'incrementar l'ambició"

La 25a Cimera del Clima de l'ONU ha donat el tret de sortida aquest dilluns a Madrid amb l'encàrrec "d'incrementar l'ambició i urgència" en la lluita contra l'emergència climàtica. És el missatge que ha llançat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, als representants de prop de 200 països a la cerimònia d'inauguració de la COP25 al recinte firal d'Ifema.

Guterres ha avisat que l'actual és un moment "crític" i "no queda temps a perdre". "Hem de demostrar finalment que som seriosos en el nostre compromís d'aturar la guerra contra la natura i que tenim voluntat política d'assolir la descarbonització de cara al 2050", ha remarcat el secretari general de l'ONU. El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, també ha destacat que el moment actual és "crucial" i ha animat als Estats a presentar objectius "més ambiciosos".

Sánchez ha assegurat que Espanya "està preparada" i incrementarà el ritme de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle però sense "deixar ningú enrere" en el procés. El president espanyol en funcions ha afirmat que la Unió Europa és qui "ha de liderar la descarbonització" i ha fet una crida a "anar més lluny" per no arribar "a un punt de no retorn".

Guterres ha dit que el món es troba en una disjuntiva entre "la rendició" i "l'esperança" i ha fet una crida a evitar encaminar-nos cap a "un desastre catastròfic". "La gent jove està fent una crida a fer més", ha destacat, i ha demanat als representants dels Estats que tinguin "la voluntat política que la gent demana".

El secretari general de l'ONU ha remarcat que els compromisos de l'Acord de París ja no són suficients. "Per molt que es compleixin els compromisos del tot, no serà suficient. Malauradament, molts països no estan fent ni això", ha lamentat.

En aquest sentit, Sánchez ha defensat el "multilateralisme" i ha criticat els "negacionistes" amb el canvi climàtic a qui ha titllat de "fanàtics". "No hi ha mur suficientment alt que protegeixi cap país" de l'emergència climàtica, ha dit, "per molt poderós que sigui". Un dels grans absents a la COP25 és el president dels EUA, Donald Trump, que ha iniciat els passos per abandonar l'Acord de París.

A la cimera s'hi han acreditat 29.000 persones i compta amb representants de prop de 200 països. L'Estat espanyol és l'hoste de la COP25 tot i que la presidència de la COP25 és de Xile. El país sud-americà va renunciar a l'organització de l'esdeveniment fa un mes per les protestes al país. L'Estat espanyol va oferir Madrid com a localització alternativa i ha organitzat la cimera en un temps rècord.



Traspàs a la presidència de la COP

La jornada ha començat amb el relleu simbòlic de la presidència de la Conferència de les Parts (COP). El president sortint de la COP24, el polonès Michal Kurtyka ha passat el testimoni a la seva successora, la ministra de Medi Ambient xilena, Carolina Schmidt.

Schmidt ha afirmat que "és temps d'actuar" i ha remarcat que cal "impulsar amb urgència l'acció climàtica". "Tenim un desafiament comú amb necessitats i urgències diferenciades" entre països més o menys "desenvolupats", ha assegurat.

"Només ho podrem afrontar si treballem junts incrementant l'ambició", ha assegurat, i ha fet una crida a la resta de països a presentar "compromisos i metes concretes". La ministra de Medi Ambient de Xile ha agraït la "generositat" de l'Estat espanyol per haver-los acollit.



Reunions de Sánchez

Abans de la inauguració Pedro Sánchez ha mantingut diverses reunions amb representants d'institucions i països assistents a la cimera. La primera trobada ha estat amb els màxims responsables de les institucions europees. Sánchez s'ha reunit amb la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen; el president del Consell Europeu, Charles Michel; el del Parlament europeu, David Sassoli, i l'alt representant de la UE, Josep Borrell.

A la trobada s'hi han sumat els caps d'Estat i de govern de la UE que han assistit a la COP25. A l'acabar la reunió, Sánchez ha mantingut diverses trobades bilaterals amb el primer ministre francès, Édouard Philippe, i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres. Posteriorment, Sánchez ha donat la benvinguda amb una salutació oficial als caps d'Estat i de govern que han assistit a la COP25.



Uns 50 líders mundials

A la COP25 hi assisteixen una cinquantena de líders mundials. Hi són presents el president de l'Argentina, Mauricio Macri, el d'l'Equador, Lenin Moreno, així com primers ministres d'estats com França (Édouard Philippe), Portugal (Antonio Costa) o el Marroc (Saadeddine Othmani).

A més, és el primer viatge oficial de la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. També hi ha altres alts càrrecs de la UE com el president del Consell Europeu, Charles Michel, o el del Parlament europeu, David Sassoli, i l'alt representant de la UE, Josep Borrell.



Absències destacades

Una de les absències més destacades és la del president dels EUA, Donald Trump, que ja ha iniciat els passos per abandonar l'Acord de París, que ha estat ratificat per 187 països. El negacionisme de Trump amb el canvi climàtic contrasta amb la declaració de fa pocs dies de "l'emergència climàtica" al Parlament europeu. La institució va reclamar als governs establir objectius més ambiciosos. Tampoc hi assisteix el president xilè, Sebastián Piñera.



S'espera l'assistència de Greta Thunberg

Està prevista l'assistència a la COP25 de l'activista pel clima Greta Thunberg cap a finals de setmana. La jove sueca es desplaça des dels Estats Units fins a la península Ibèrica en catamarà i estima arribar a Lisboa dimarts al matí. La cimera té lloc després d'un any intens de protestes mundials pel clima i divendres a la tarda hi ha convocada una manifestació a Madrid.



Objectius de la COP25

Es tracta d'una COP de transició, l'última prèvia a l'entrada en vigor de l'Acord de París, que ha d'estar plenament vigent el gener de 2020. L'Acord de París ha de substituir el Protocol de Kyoto i és un pacte mundial vinculant en defensa del clima. Es va acordar a la COP21, celebrada a París el 2015. S'hi va arribar al compromís de mantenir l'augment global per sota dels 2 graus i intentar que no superi 1,5 graus.

Amb el lema, 'Temps d'actuar', la COP25 obre una "nova etapa" d'acció, en paraules del govern espanyol. "Un cop fixats objectius i regles detallades de funcionament" de l'Acord de París, fixades a la COP24 a Polònia, "ha arribat el moment que els governs presentin els seus compromisos i regles detallades de funcionament" per "complir globalment allò acordat", que ha d'estar vigent a principis de l'any que ve.

"Es tracta d'una qüestió crucial" perquè les contribucions nacionals presentades fins ara "no resulten suficients", admet l'Estat espanyol en una nota informativa. "A aquesta COP25, per tant, es posarà èmfasi en l'acció climàtica, la cerca de compromisos ambiciosos per part de governs i societats per transitar cap a un món sense emissions netes de gasos d'efecte hivernacle".

A la COP26, que tindrà lloc l'any que ve a Glasgow, els governs hauran de revisar a l'alça els compromisos -el 2015 van pactar revisar-los cada cinc anys- i a retre comptes per primer cop sobre els plans nacionals per reduir els gasos d'efecte hivernacle.