Londres augmenta la vigilància a 74 terroristes que han sortit de la presó

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va assegurar ahir que s'ha incrementat la vigilància sobre 74 terroristes que van sortir de la presó abans de complir la totalitat de la condemna. Aquesta decisió es pren després que Usmar Khan, alliberat el desembre de l'any passat després d'haver passat la meitat d'una pena de 16 anys, apunyalés de mort dues persones i en ferís tres més el divendres a Londres.

«Vam fer aquest pas immediatament després de l'atac», va detallar Johnson en una entrevista per la BBC en què va criticar «l'antic règim laborista» per les lleis que permeten que un terrorista surti de presó de «forma automàtica» un cop ha passat la meitat del temps al qual se l'havia sentenciat.

«Crec que hi ha un problema amb aquesta alliberació automàtica. Crec que està malament que s'apliqui a criminals sexuals, a delinqüents violents i a terroristes», va afirmar. «La raó per la qual aquest assassí estava al carrer és per l'alliberació automàtica que va aprovar un govern d'esquerres», va dir Johnson, que va recalcar que el seu programa electoral per als comicis generals del 12 de desembre volen endurir les condicions de les penes per als crims més greus.

El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, va recalcar que els condemnats per terrorisme «no necessàriament» han de complir la pena íntegrament. «Crec que depèn de les circumstàncies. Depèn de la sentència, i de manera crucial depèn del que hagin fet a la presó», va afirmar Corbyn en una entrevista amb la cadena Sky News.

«Hem d'analitzar com funcionen els nostres serveis penitenciaris, i sobretot, què passa amb els condemnats per terrorisme un cop són alliberats», va afegir el líder laborista, que va suggerir que la «monitorització» de Khan per part de les autoritats no va ser adequada.

El líder de l'oposició va sostenir que els organismes que s'encarreguen d'avaluar el compliment de les condicions de llibertat provisional dels presos han estat «privatitzades en part» per als governs conservadors i «no són capaços de gestionar la quantitat de casos» que porten.



Retrets entre bàndols

L'atemptat a Londres va interrompre durant més d'una jornada la campanya electoral per als comicis generals del 12 de desembre. Els principals partits van reiniciar ahir a la tarda els actes de campanya, que de moment s'han centrat en propostes relacionades amb la seguretat, en lloc del Brexit, que havia estat fins ara el centre de debat.

A més, ha incrementat encara més la vigilància als carrers de la capital britànica, que es prepara per acollir aquesta setmana una cimera de líders de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN). Johnson confirma que espera reunir-se aleshores amb el president dels Estats Units, Donald Trump.