EN DIRECTE | Insults i empentes entre diputats de Vox i Cs al Congrés pels llocs a la cambra

El Congrés de la XIV legislatura començarà aquest dimarts el seu camí amb les mirades posades en la composició de la Mesa i en la possible entrada de Vox, opció que s'ha allunyat molt després que no hagi aconseguit cap acord per al repartiment de llocs amb el PP i amb Cs.

La formació de Santiago Abascal rebutja que entre Cs en un lloc de la Mesa a costa d'un dels dos que considera que li corresponen, doncs, apunten les fonts, representen en l'actualitat al tercer partit nacional en nombre d'escons.

Les votacions per elegir el president, als quatre vicepresidents i els quatre secretaris seran un dels punts de màxim interès d'una sessió que començarà a generar tensió abans fins i tot del seu començament oficial, a les 10.00 hores, tal com va establir el Reial decret de convocatòria de les eleccions del 10 de novembre.



Els 350 diputats electes -tots han lliurat les seves credencials - acudiran a l'hemicicle sense assignació d'escons, de manera que s'ubicaran on puguin.

En la sessió de constitució de Congrés el 21 de maig, els 24 parlamentaris que va aconseguir Vox a les urnes van aparèixer dues hores abans a l'hemicicle i es van col·locar a la bancada habitual del PSOE.

El pas amb què s'inicia la sessió el configura la formació de la Mesa d'edat, és a dir, una mesa provisional que presidirà el diputat de més edat i en la qual exerciran com a secretaris els dos més joves.

Fonts parlamentàries han confirmat que aquest dimarts aquesta mesa d'edat serà la mateixa que la de l'21 de maig, i així, serà president el socialista Agustín Zamarrón, de Burgos, amb 73 anys. Les secretàries seran Lucía Muñoz, de Unides Podem, 26 anys, i Marta Rosique, d'ERC, de 23.

Zamarrón va ser un dels protagonistes de la sessió d'arrencada de la XIII legislatura pel seu aspecte, que evocava a Ramon de la Vall Inclán, i la seva manera de dirigir les votacions.

Ell serà, de fet, l'encarregat de dirigir novament el procediment de designació dels membres de la Mesa.

L'elecció de president requereix una primera votació amb majoria absoluta, i si no l'aconseguís cap candidat, se celebraria una segona votació entre els dos aspirants més recolzats. Serà president qui sumi més paperetes amb el seu nom.

Aquestes votacions es fan en urna i sense saber-se qui vota a qui.

En la dels vicepresidents s'elegiran als quatre amb més suports, i el mateix en la dels secretaris.

Acataments de la Constitució

Acabada aquesta fase, els diputats elegits acudiran a la Taula per a ocupar els seus llocs i qui sigui president ordenarà l'episodi posterior, els acataments de la Constitució pels quals els electes es converteixen en diputats amb plenes facultats.

Després de la polèmica de la sessió constitutiva anterior, en què diverses fórmules fossin qüestionades per la seva inconstitucionalitat, aquest moment acapararà gran interès.

La Presidència, després d'això, ha de donar per inaugurada la XIV legislatura i acudirà a La Zarzuela per comunicar-ho a l'Rei.