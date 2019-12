EN DIRECTE | Meritxell Batet, reelegida presidenta del Congrés dels Diputats

Meritxell Batet continuarà exercint com a presidenta del Congrés dels Diputats durant la XIV legislatura. La cap de llista del PSC ha obtingut l'aval de la cambra a la sessió constituent que ha tingut lloc aquest dimarts, on s'ha d'elegir la presidència i la Mesa del Congrés, i on els diputats han de prometre o jurar el càrrec. Batet ha rebut el suport de 166 diputats que corresponen al Grup Socialista, Podem, PNB, Compromís, Mas País, PRC, NC i Teruel Existe. El PP, Cs i Vox han votat Ana Pastor. ERC, JxCAT, CUP, Bildu i BNG han fet vots nuls demanant l'alliberament dels presos.

Batet presidirà una Mesa formada per cinc representants del PSOE i Podem i quatre dels partits de la dreta. Tindrà el primer escull en aquestes promeses o jures, després que el PP li enviés una carta advertint que havia de garantir que els diputats "respectin escrupolosament la llei i la Constitució". Batet li ha respost aquest dimarts amb una altra carta on li recorda que una sentència del TC va resoldre que són vàlides les fórmules que "no impliquin condició, reserva ni limitació de l'acatament de la Constitució".

Batet ha estat elegida en segona votació perquè no ha aconseguit la majoria absoluta en la primera i ha esdevingut presidenta del Congrés per majoria simple. Queden ara dues votacions més. La primera: la de les vicepresidències que segons el disseny que ha fet el PSOE seran per a Gloria Elizo (Podem), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), Ana Pastor (PP) i Ignacio Prendes (Cs). La segona, la de les secretaries, que seran per a Gerardo Pisarello (En comú Podem), Sofia Hernanz (PSOE), Adolfo Suárez Yllana (PP) i una altra secretaria per a dreta.

Batet ha estat elegida amb els vots del Grup Socialista i al Podem, PNB, Compromís, Mas País, BNG, CC, PRC i Teruel Existe, mentre que el PP, Cs i Vox han votat Ana Pastor. La cap de llista del PSC a les passades eleccions presidirà una Mesa progressista on –si es compleixen els càlculs per a les votacions que ara venen- el Grup Socialista ostentarà tres cadires (Batet com a presidenta, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis com a vicepresident, i Sofia Hernanz com a secretària), i Podem dos (Gloria Elizo i Gerardo Pisarello).

La dreta tindrà quatre cadires, encapçalades per una vicepresidència per a Ana Pastor, i una cadira per a Ignacio Prendes (Cs) però no està clara encara la conformació d'aquest sector. Aquesta és precisament una de les incògnites de la sessió. El PP va oferir aquest dilluns un acord a Vox per fer el repartiment, de manera que els populars tinguessin dues cadires, Cs una i Vox una altra. Vox, però, no ha acceptat l'entesa –que implicava que havia de deixar vots a Cs en una de les votacions- i ha anunciat que vota els seus propis candidats, de manera que la ultradreta es podria quedar sense cap lloc a la Mesa.

ERC i JxCAT escriuen la paraula "llibertat" i la CUP "amnistia i autodeterminació"

Els diputats d'ERC, JxCAT i la CUP han escrit missatges reivindicatius a les paperetes de la votació de la presidència de la Mesa del Congrés dels Diputats. La papereta dels republicans tenia el missatge 'Llibertat' amb un llaç groc. Els diputats de JxCat han escrit a mà la paraula 'Llibertat' mentre que els dos diputats de la CUP han escrit el missatge 'Amnistia i autodeterminació'. Bildu també ha fet vot nul posant a la papereta la paraula "Askatasuna", llibertat en basc.

ERC i JxCAT reforcen el cordó sanitari a Vox

Els vots nuls a la votació de la presidència han canviat a l'hora d'elegir els vicepresidents i els secretaris de la Mesa. JxCAT ha confirmat que votarà els candidats de Podem (Pisarello y Elizo) per contribuir al cordó sanitari a VOX. ERC també ha apuntat a l'ACN que en aquesta ocasió no fariavot nul, tot i que no aclarit si ho faria en la mateixa direcció que JxCAT votant a favor dels candidats de Podem.

Un cop elegida presidenta, el primer repte de Meritxell Batet serà abordar la polèmica per la fórmula de les jures o promeses dels diputats. El PP l'ha advertit per Carta que no pot permetre fórmules "humiliants", fet que es pot traduir en algun tipus de queixa durant l'acte de promesa per part dels diputats de Podem i independentistes. Batet ja va respondre en declaracions a la premsa que actuaria com ho va fer el passar mes de maig, i aquest dimarts ha enviat una carta al PP on recorda que el TC va considerar vàlides totes les fórmules que no impliquin una reserva explícita a l'acatament de la Constitució.

La Mesa no crida a Vehí

La diputada de la mesa d'edat que ha llegit els noms dels diputats per cridar-los per desar la papereta a la segona votació de la presidència de la Mesa del Congrés no ha pronunciat el nom de la diputada de la CUP Mireia Vehí. Vehí ha hagut de votar quan ja s'estava fent el recompte de la resta de paperetes. El president de la mesa d'edat, Agustín Javier Zamarrón, li ha demanat disculpes: "No sap més el dimoni per vell, sap menys", ha dit.

Rosique menciona Junqueras, Forn, Turull i Sànchez a l'inici de la sessió de constitució del Congrés

La diputada d'ERC Marta Rosique -membre de la mesa d'edat- ha llegit els noms d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull i Jordi Sànchez a l'inici de la sessió de constitució del Congrés. Abans de començar la lectura dels noms dels diputats electes per ordre alfabètic Rosique ha dit els noms de quatre dels líders independentistes d'ERC i JxCat condemnats per sedició pel Tribunal Suprem.

Fonts d'ERC expliquen que ha anomenat els presos que eren diputats a l'anterior sessió de constitució "perquè haurien de ser" aquest dimarts a la cambra baixa i "no s'han pogut presentar al 10-N després de la sentència". El president de la mesa d'edat, Agustín Javier Zamarrón, ha cridat a l'ordre a Rosique quan ha acabat la lectura dels noms dels diputats electes perquè "els noms pronunciats previs al del diputat Ábalos no corresponen a diputats electes". Han aplaudit la intervenció de Zamarrón diputats del PSOE, PP, Cs i Vox.

Lastra es torça el turmell

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, s'ha torçat el turmell quan baixava de l'escó per desar la papereta a l'urna en la primera votació. Visiblement adolorida, Lastra ha abandonat l'hemicicle una estona acompanyada de dos uixers. Poc després que acabés la votació Lastra ha tornat coixejant i amb gel a la mà.

Diversos ministres socialistes així com Pedro Sánchez s'han preocupat d'ella i han acudit a ajudar-la. També la diputada del PP, Ana Pastor, s'ha aixecat per ajudar-la. Diversos diputats han anat a preocupar-se per Lastra durant la segona votació, entre els quals la portaveu de JxCat, Laura Borràs, que també ha saludat a Sánchez i ha estat parlant amb Carmen Calvo.