L'Ibex pateix la caiguda més gran en 2 mesos pels nous aranzels de Trump

La Borsa va registrar la major caiguda en dos mesos amb un retrocés del 2,09% per la intenció del president nord-americà, Donald Trump, d'imposar aranzels a les importacions d'acer i alumini d'Argentina i Brasil, segons dades del mercat i experts consultats. Amb la prima de risc en 77 punts bàsics i l'interès del deute a llarg termini a l'alça, al 0,49% (nivell de mitjans de juliol), l'índex de referència de la borsa espanyola, l'Ibex 35, amb tots els valors amb pèrdues, va baixar 195,7 punts, un 2,09%, fins a 9.156,3 punts, nivell similar al registrat al tancament del primer terç d'octubre. L'any es revaloritza encara al 7,22%.

La jornada va començar amb guanys moderats que es van mantenir fins al migdia i que van permetre a la borsa acostar-se a 9.400 punts. Les dades d'activitat manufacturera a la Xina i Europa van ser ben rebudes pels inversors després que pugés inesperadament al novembre al país asiàtic i que tornés al terreny expansiu a el passar de 49,3 a 50,2 punts.

A més, va millorar aquesta estadística a Espanya, on es situava en 47,5 punts (46,8 a l'octubre), i també a França i Alemanya, que avançava fins 50,9 i 43,8 punts, respectivament. No obstant això, descendia al Regne Unit per la incertesa política.

No obstant això, al migdia va canviar la tendència de la borsa en retrocedir els futurs sobre els índexs nord-americans per la impossibilitat de continuar en zona de màxims històrics i per l'anunci de Trump d'imposar aranzels a les importacions d'acer i alumini d'Argentina i Brasil.

Els inversors entenien que aquesta notícia, vinculada al dany que produeix la depreciació d'algunes monedes llatinoamericanes a l'agricultura nord-americana, podria condicionar la subscripció de l'acord comercial entre els Estats Units i la Xina després que aquest país comentés que no signaria la primera fase de l'acord si no es retiren tots els aranzels.

Amb l'empitjorament de l'activitat manufacturera nord-americana (baixava del 48,3 a 48,1 punts), les pèrdues properes a l'1% de Wall Street i amb tots els valors de l'Ibex en negatiu, la borsa espanyola registrava en aquesta jornada la caiguda més important des del passat dos d'octubre, quan va cedir el 2,77% (aquesta xifra suposava el pitjor resultat en dos anys). Entre els grans valors, la major baixada va ser a Iberdrola, del 3,74% (tercer lloc per pèrdues de l'Ibex), mentre que Telefónica va cedir el 2,24%; Inditex el 2,09% i el BBVA l'1,84%.