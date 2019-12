El menú «més important» per als germans Roca

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca, del restaurant gironí El Celler de Can Roca, van elaborar el menú per al dinar oficial que va oferir el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, als caps d'Estat i de Govern en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) que va començar ahir a Madrid. Els germans Roca van participar en un acte a la zona verda de la COP25, a Ifema, en què van explicar els plats que van servir als líders mundials, un menú que, segons van dir, és «el més important» de la seva vida. «És un menú commovedor, saborós, però també reflexiu», va aclarir Josep Roca.

Joan Roca va desgranar el menú: un consomé de fongs que «apel·lava a l'escassetat d'aigua i a la necessitat d'aprofitar aquest recurs»; un mos de brioix de tòfona, que «parlava de la terra, que cal cuidar-la»; un bombó líquid de figa de moro «apel·lant a les varietats invasores»; i cranc blau, «que està transformant els ecosistemes marins de la zona del Delta».

Els mandataris també van poder assaborir un plat de mar i muntanya tot vegetal, per «reclamar l'atenció sobre l'escalfament dels mars»; un altre de llegums amb verdures adobades per fomentar el seu aprofitament; i un plat de vegetals de l'horta de Múrcia, que recordava les inundacions recents. Així mateix, amb la incorporació de la remolatxa, de textura similar a la carn, van voler apel·lar a l'«excessiu consum de carn». A més, els germans Roca van anar més enllà i van servir el menú en plats de vidre reciclat.

Les postres van ser elaborades per Jordi Roca i consistien en una fava de cacau pur, amarg, que «apel·lava a la situació de les comunitats indígenes, especialment de l'Amazones», que requereixen «un preu just per als seus productes». Joan Roca va explicar que alguns dels plats que van servir ja estaven al seu restaurant des de fa temps.