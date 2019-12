El PP busca un acord perquè Cs i Vox siguin a la Mesa del Congrés

El PP va negociar durant tot el dia d'ahir un acord a tres bandes amb Ciutadans i Vox perquè la dreta aconsegueixi quatre llocs a la Mesa del Congrés, dos per als populars, un per al partit taronja i un altre per a la formació ultradretana, però a l'hora de tancar aquesta edició no s'havia assolit el pacte. Així, el PP i Vox van constatar les seves diferències sobre el repartiment dels quatre llocs, ja que la formació de Santiago Abascal va rebutjar la cessió a Cs d'un dels dos càrrecs als quals aspira, tal com pretenia el PP.

Fonts de Vox van explicar que havien transmès tant als populars com a Ciutadans que els seus 52 diputats votaran avui, quan es formi la Mesa, als seus propis candidats. Des del PP van assegurar que ningú de Vox els havia informat en aquest sentit, però reconeixien que el partit de Santiago Abascal no vol donar a Cs un dels dos llocs que vol aconseguir com a tercera força política de la Cambra.

Per a les fonts de Vox, els dos llocs que pretén, una vicepresidència i una secretaria, no són negociables. En tot cas, el PP va destacar que seguiran negociant «fins a l'últim minut» malgrat les dificultats per a l'entesa.

Ciutadans només té deu diputats, de manera que requereix suports per aconseguir el lloc al qual aspira a l'òrgan de govern de la Cambra. El PP ha rebutjat el veto a Vox proposat pel PSOE i Unides Podem i ha proposat aquesta aliança perquè tinguessin presència a la Mesa tant els d'Abascal com els taronges. Això sí, des del PP van avisar que si Vox no accepta un acord, podrien lluitar per aconseguir tres llocs a la taula per a ells sols.



Ciutadans agraeix el gest

Per part seva, des de Ciutadans van qualificar de «generosa i constructiva· la proposta de PP i van lamentar que no sembli que hagi de tirar endavant per les reticències mostrades per Vox a col·laborar per facilitar l'entrada del partit taronja a la Mesa.