El Regne Unit endurirà les condicions d'entrada al país dels europeus

El Regne Unit podria endurir les condicions en què els turistes europeus podran entrar al país una vegada que es consumi el Brexit si els conservadors guanyen les eleccions del 12 de desembre. Així, els conservadors advoquen per tornar a revifar la desconfiança cap als ciutadans dels Vint-i-set. «Tristament, cada dia entren drogues i armes de foc des d'Europa, alimentant la violència i l'addicció als nostres carrers», va denunciar la ministra d'Interior, Priti Patel, que va denunciar que els terroristes arriben a territori britànic gràcies a la llibertat de moviments de l'àrea Schengen.

Segons va avançar el diari The Times, s'espera que els conservadors anunciïn una bateria de mesures similar al Sistema Electrònic d'Autorització de Viatges (Esta) nord-americà, en el que és l'enèsim acostament de Boris Johnson als Estats Units. Això suposarà, per exemple, que els turistes europeus hauran de facilitar les seves dades biomètriques de forma digital, com per exemple les seves empremtes dactilars, i assegurar-se que se'ls permet l'entrada a país tres dies abans de viatjar o seran retornats al seu lloc d'origen un cop trepitgin territori britànic. La Unió Europea, en teoria, també té pensat implantar un sistema semblant a partir de 2021.

Els plans suposaran que els europeus no podran seguir usant els seus documents nacionals d'identitat per entrar al país, sinó que hauran de fer-ho per mitjà del passaport.