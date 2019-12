Sánchez promet que «no hi haurà noves eleccions perquè cal un govern ja»

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, va afirmar que el desbloqueig polític a Espanya no depèn només d'un possible pacte entre PSOE i Unides Podem, sinó que és responsabilitat «de totes les forces parlamentàries», i no va descartar que la investidura pugui retardar-se fins al mes de gener. En la seva intervenció en roda de premsa a la COP25 al costat del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, Sánchez va apel·lar a la «responsabilitat i generositat» de les altres forces perquè «Espanya necessita un govern ja». Sánchez no va voler pronosticar quan es formarà govern, però va deixar clar que «el que no pot haver-hi i no hi haurà seran terceres eleccions», i va afegir que el PSOE està «molt a prop» d'aconseguir els 176 escons per a una investidura amb majoria absoluta.

«Volem que hi hagi un govern aviat. No li vull posar cap data, no sé si el 12 de desembre, el 20 de desembre o el 8 de gener. El que sí està clar és que Espanya necessita un govern com més aviat millor», va afirmar, tot afegint que la formació d'un executiu «no només depèn del PSOE» en un país on «hi ha sís, nos i abstencions», sinó que «depèn de totes les forces polítiques». Per això va fer una «crida» a tots els líders polítics, als quals va preguntar: «Per què continuen en el bloqueig? Quina alternativa ofereixen al país?».

Paral·lelament, mentre el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va posar pressió en insistir que és factible formar govern abans de Nadal, la direcció d'ERC va advertir que no té pressa perquè la prioritat és un acord «sòlid i amb garanties». En vigílies de la sessió constitutiva de les Corts i de la segona reunió entre els equips negociadors de PSOE i ERC, la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, va demanar per carta al líder socialista una reunió a tres, també amb el president del PP, Pablo Casado, «per fer història» amb un acord parlamentari moderat entre forces constitucionalistes per primera vegada a la Transició. Sánchez va respondre a la carta afirmant que està disposat a reunir-se, però només amb Arrimadas i un cop hagi complert els seus compromisos internacionals d'aquesta setmana.



Noves reunions

Paral·lelament, avui els socialistes es reuniran amb JxCat una hora abans que amb ERC, formació que va considerar que caldran «setmanes» per arribar a un acord d'investidura. Això és el que va dir el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè a ERC no li preocupa el temps, «li preocupen els continguts», i, en la seva opinió, la negociació ha de tractar sobre la sobirania de Catalunya.

«Necessitem iniciar un camí que fa poc semblava impossible, i això és incompatible amb les presses», va destacar també el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, en la reunió preparatòria amb els dirigents de la seva formació de la sessió constitutiva d'avui. «Estem davant un conflicte d'una importància tan extraordinària que l'acord no es pot tancar evidentment en una reunió. Ara, tampoc ho volem dilatar», va advertir.

Per part seva, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha traslladat en privat al líder del PP, Pablo Casado, que el PP hauria d'ajudar a investir Sánchez com a president del Govern perque, segons va destacar, es tracta d'«evitar costi el que costi» que el Govern d'Espanya depengui dels independentistes i dels «populistes bolivarians». «Personalment, crec que que Pedro Sánchez governant en solitari seria millor. I per a això, fixi's en el que li diré, crec que caldria oferir-li a Pedro Sánchez els vots que siguin necessaris, Cinquanta o els que siguin perquè pugui ser investit i governar en solitari», va proposar.

La resposta del líder de PP no es va fer esperar, i va consistir a demanar al seu partit que es mantingui «ferm i convençut» del «no» a Pedro Sánchez, a qui va definircom el «pitjor socialista dels últims 40 anys», que, a més, «amenaça d'acabar amb el sistema constitucional actual». Després de destacar que s'ha de «respectar» aquesta decisió, va criticarque el focus es posi en el Partit Popular. «Aquest cínic eclipsi moral ha d'arribar ja al seu final», va assenyalar.