Vila assegura tenir proves que Rajoy no hauria aplicat el 155 tot i la convocatòria d'eleccions

L'exconseller de la Generalitat Santi Vila va desmentir l'expresident del Govern Mariano Rajoy, que ha publicat en un llibre de memòries que hauria aplicat igualment l'article 155 de la Constitució la tardor del 2017 encara que s'haguessin convocat eleccions al Parlament. En declaracions a SER Catalunya, Vila va assegurar tenir «proves» de «ministres que deien parlar en nom d'ell» que «van en la línia contrària» del que assegura ara Rajoy. «La dada objectiva és que nosaltres no vam convocar eleccions», va plantejar l'exconseller, que va afegir que si l'expresident del Govern pretenia igualment intervenir la Generalitat «Puigdemont va fer bé fent el que va decidir que havia de fer».

«No veia cap raó per deixar en suspens una decisió que no era fruit de cap rampell, sinó conseqüències de setmanes d'estudi i de molt sòlids arguments jurídics i polítics. Abans d'arribar a aplicar aquell precepte constitucional ens havíem carregat de raons i aquestes no desapareixien pel fet que Puigdemont convoqués eleccions; la independència continuava declarada», reflexiona Rajoy al seu llibre Una Espanya millor, que es presenta avui a Madrid i han avançat alguns mitjans.

Vila va atribuir aquest gest a l'actual aritmètica política espanyola, amb Vox «molt forta» com a tercera força. «Si el joc de majories i minories parlamentàries al Congrés i la força de Vox fossin unes altres, segur que diria que ell havia estat l'abanderat de la moderació i del pactisme», li va retreure. Per això, va opinar que Rajoy el que vol amb el llibre és «ajudar una mica Pablo Casado en la seva lluita contra l'extrema dreta».

No obstant això, va afirmar que Rajoy, dient que hauria aplicat el 155 de totes maneres, «queda amb el peu canviat» davant dels qui van intercedir entre Puigdemont i Govern de 2017, i va fer referència tant al lehendakari, Íñigo Urkullu, com a empresaris i eclesiàstics catalans. «Els que érem allà ho vam viure d'una altra manera», ja que «molta gent del seu equip i col·laboradors deien el contrari».

Per part seva, el portaveu de l PNB al Congrés, Aitor Esteban, va advertir que «normalment el que recordem de la història sol ser la versió més dolça i tendim a justificar determinades coses». D'aquesta manera, va recordar que Rajoy va utilitzar «bàsicament l'article 155» a Catalunya per «convocar eleccions». «Diria que ell volia acabar amb el 155 com més aviat millor i deixar el control de la Generalitat», va afegir.