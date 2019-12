Vox entra a la Mesa del Congrés amb els seus propis vots

Vox ha obtingut finalment una vicepresidència a la Mesa del Congrés gràcies al fet que PSOE i Podem no han presentat un tercer candidat a les vicepresidències. Malgrat que ERC i JxCAT han donat suport als candidats de Podem per reforçar el cordó sanitari, el fet que el PSOE i Podem hagin concentrat el seu vot en Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) i Gloria Elizo (Podem) per aconseguir les vicepresidències primera i tercera i no hagin presentat un tercer candidat ha deixat la vicepresidència segona per a Ana Pastor (PP) i la quarta per a Ignacio Gil-Lázaro (Vox). El líder del PP, Pablo Casado, ha aplaudit l'elecció de Gil-Lázaro en el moment de l'anunci del resultat.

Finalment no ha calgut l'acord entre PP, Cs i Vox que reclamaven els populars per fer possible l'equació, de manera que la ultradreta ha entrat a l'òrgan de govern de la cambra amb els seus propis vots (52). Queda encara la votació de les secretaries de la Mesa, que seran previsiblement per a Gerardo Pisarello (En comú Podem), Sofia Hernanz (PSOE), Adolfo Suárez Yllana (PP) i la incògnita d'una última secretaria per al PP, Cs o Vox. La Mesa quedarà constituïda amb majoria progressista sota la presidència de Meritxell Batet. PSOE (3) i Podem (2) hi ocuparan cinc llocs, i la dreta quatre amb PP (2), Vox (1) i un últim secretari del PP, Cs o Vox.