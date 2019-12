CCOO i UGT visiten Junqueras per evitar que bloquegi la investidura

Els líders de CCOO han visitat recentment a la presó de Lledoners el líder d'ERC, Oriol Junqueras, per demanar que els republicacions "facilitin la investidura d'un govern progressista i plurinacional" a l'Estat. Aquesta visita se suma a la que va fer el líder d'UGT, José María Álvarez, la setmana passada i on ha reconegut que també va tractar amb el republicà la investidura. En un comunicat, CCOO ha explicat que el passat dilluns el secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, van visitar Junqueras. Segons ha avançat 'El País' i ha explicat el propi Álvarez a diversos mitjans, ell va visitar Junqueras el passat dijous i ha dit que no va anar "a demanar res" però es va parlar de la investidura, on ERC "té el paper que té".

A banda de la trobada a Lledoners, aquest dimarts hi va haver una nova reunió entre una delegació de CCOO i una d'ERC. La trobada va estar encapçalada per Pacheco i pel coordinador nacional del partit republicà, Pere Aragonès.

El sindicat ha informat que va aprofitar les dues trobades "per reclamar als màxims responsables d'ERC que facilitin la investidura d'un govern progressista d'esquerres que plantegi diàleg i solucions efectives per al conflicte polític que existeix a Catalunya i trenqui el bloqueig institucional i política que es viu des de fa massa temps".

D'altra banda, va demanar als republicans que faciliti aquest govern "per fixar com a prioritat política l'agenda social per abordar amb urgència" temes com la reforma laboral, el sistema públic de pensions, l'habitatge, la protecció social, la política fiscal, el canvi de model productiu, les polítiques energètiques i climàtiques, les transformacions digitals i tecnològiques, la feminització de la societat to les polítiques per a joves. CCOO va "insistir" en la necessitat d'aprovar pressupostos tant a l'Estat com a Catalunya.

El sindicat va incidir en "no deixar passar més temps en la constitució d'un govern amb un govern progressista perquè hi ha molt en joc". Ha afegit que això és també important per "aturar una extrema dreta xenòfoba, homòfoba, masclista, neofeixista i anticatalanista".

De la seva banda, Álvarez ha explicat en declaracions a Onda Cero que havia comunicat a ERC que tenia "interès" en reunir-se amb Junqueras i que des del partit el van trucar perquè es produís el passat dijous. Ha afirmat que ho va fer perquè des del sindicat tenen interès "en conèixer de primera mà les opinions d'ERC" en el procés d'investidura. Ha reconegut que "va sorgir el tema de la investidura" tot i que no li va demanar res concret al respecte. "Els sindicats no tenim el paper ni d'anar a demanar ni de fer cap tipus de mediació", ha declarat.

Álvarez ha explicat que va demanar la trobada "a títol personal" però que evidentment pot deixar de ser secretari general d'UGT quan parla. Ha reconegut que hi poden haver persones que no se sentin còmodes amb aquesta visita –ja s 'ha reunit amb Junqueras sis vegades més- però ha explicat que el que el mou és la defensa dels interessos dels treballadors.