Detenen una dona per intentar matar al seu marit a Màlaga i intentar que semblés un suïcidi

Detenen una dona per intentar matar al seu marit a Màlaga i intentar que semblés un suïcidi

Agents de la Policia Nacional han detingut a Rincón de la Victoria (Màlaga) a una dona de 47 anys com a presumpta responsable d'un delicte de temptativa d'assassinat i maltractaments en l'àmbit familiar, per suposadament intentar posar fi a la vida del seu marit. Primer li va donar un fort cop al cap de l'home per darrere i després li hauria fet talls al canell. A causa de les lesions l'home va entrar en parada cardiorespiratòria.

La dona va explicar al seu fill que l'home hauria intentat suïcidar-se i, davant d'ell, va simular una trucada a emergències. Minuts després, el jove va sospitar que la trucada era falsa i va poder trucar l'ambulància que va aconseguir portar la víctima a l'hospital. L'home segueix ingressat a la unitat de cures intensives. Després de declarar davant el jutge, aquest va ordenar el seu ingrés a la presó.