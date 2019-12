Evacuen un centenar de persones per les fortes pluges a Múrcia

L'Ajuntament de Los Alcázares (Múrcia) va activar el nivell 2 d'emergència per inundació de l'anomenada «zona zero», d'on es van haver d'evacuar més d'un centenar de persones. Les autoritats van demanar als veïns que viuen en pisos alts que no sortissin de casa seva, que no circulessin amb els seus vehicles i que extremessin les precaucions.