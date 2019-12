Nova reunió ERC-PSOE «Els torrons, en funcions»

El pronòstic valent que llançava uns dies enrere el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias –«hi haurà nou Govern la Nit de Nadal», va arribar a afirmar– es convertia, ahir, en un vaticini més prudent per part del PSOE: «Els torrons, en funcions», assenyalaven fonts properes a la direcció socialista citades per l'edició digital d' El Periódico –capçalera de Prensa Ibérica, grup editor de Diari de Girona –, abans que comencés la segona reunió entre els equips de Sánchez (format per la portaveu, Adriana Lastra; el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa) i d'ERC (integrat pel diputat Gabriel Rufián, la diputada al Parlament Marta Vilalta i el president del Consell Nacional, Josep Maria Jové). En la trobada d'ahir, els dos partits van acordar obrir «una via política» per resoldre el conflicte territorial català. «Estem avançant», declarava Ábalos, tot i que l'abstenció d'ERC en la investidura no està garantida. El que acabi passant el 16 de desembre, quan la justícia belga celebrarà la vista sobre l'euroordre contra Carles Puigdemont; el 19, quan la justícia europea decidirà sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, i el 21, quan se celebra el congrés d'ERC, pot marcar la negociació.