Alemanya expulsa dos diplomàtics russos per un assassinat a Berlín

Alemanya va declarar persones non grates i va expulsar dos diplomàtics russos després de l'assassinat a l'agost d'un ciutadà georgià-txetxè a Berlín, mort que està sent investigada per la Fiscalia en sospitar que va ser ordenada per Moscou o la república nord-caucàsica russa de Txetxènia.

En compliment de l'article 9 de la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, «el Ministeri d'Afers Exteriors ha declarat amb caràcter immediat persona non grata dos empleats de l'ambaixada russa a Berlín», va informar la diplomàcia alemanya en un comunicat. Amb aquest pas, «el Govern reacciona al fet que les autoritats russes, tot i repetides sol·licituds expresses i a alt nivell, no han contribuït de manera suficient a l'aclariment de l'assassinat el passat 23 d'agost al parc Tiergarten de Berlín», va afegir.



Nova petició

El comunicat va assenyalar que aquesta exigència va ser expressada de nou pel secretari d'Estat alemany, Andreas Michaelis, a l'ambaixador rus, Serguei Necháyev, el passat 20 de novembre en una conversa que va tenir lloc al Ministeri. «Tot i això, la part russa ha gestionat de nou de manera dilatòria la sol·licitud del nostre Govern de col·laborar en l'aclariment dels fets», va explicar.

Segons l'opinió de l'Executiu alemany, «la col·laboració seriosa i sense retard de les autoritats russes segueix sent imprescindible i encara més urgent tenint en compte que el fiscal federal ha assumit la investigació amb l'argument que hi ha indicis reals suficients» que l'assassinat va ser encarregat o per les autoritats russes o les de la república autònoma de Txetxènia com a part de la Federació Russa.