Calen foc a una jove índia víctima de violació quan anava al judici contra els seus agressors

Commoció a l'Índia per l'agressió a una jove de 23 anys que fa uns mesos va denunciar una violació en grup. Aquest dijous s'havia de celebrar el judici contra els seus agressors, però no va poder testificar. Cinc homes la van atacar en una estació de tren, la van portar fins a un camp i li van calar foc, segons relata la BBC. La jove pateix greus cremades al 90% del seu cos. Els cinc homes que la van atacar per cremar-la han estat detinguts.

No és la primera vegada que casos de violència masclista, molt comuns al país, després de ser denunciats a la policia, acaben amb una agressió mortal cap a la víctima. Les lleis contra les agressions sexuals es van endurir a l'Índia després que una jove universitària morís després de ser violada i torturada per sis homes en un autobús el 2012 a Nova Delhi.

L'elevat risc de violència sexual fan que l'Índia sigui el país més perillós del món per a la dona, segons un estudi publicat per la Fundació Thompson Reuters. L'enquesta, basada en les respostes de 550 experts en qüestions de gènere, situa el país asiàtic en primer lloc de l'índex global; per sobre de nacions en guerra com l'Afganistan o Síria, segona i tercera respectivament, seguides de Somàlia i Aràbia Saudita.

Segons les autoritats de país, la policia va registrar 33.658 violacions a l'Índia l'any 2017: una mitjana de 92 violacions el dia.