Un estudi avisa del gran creixement a Espanya de la vulnerabilitat climàtica

La vulnerabilitat climàtica motivada pels fenòmens extrems causats pel canvi climàtic no només afecta els països més pobres com Myanmar o Haití, sinó també els més desenvolupats, com el Japó, Alemanya o el Canadà, que se se situen entre els territoris que ha patit majors impactes, segons adverteix l'observatori German Watch en el seu Índex de vulnerabilitat climàtica. L'estudi, que es va presentar en el marc de la XXV Conferència de les Parts de Canvi Climàtic de l'ONU, situa Espanya en el lloc número 38 de vulnerabilitat el 2018, on el risc ha pujat en només un any 9 punts, ja que l'exercici anterior era al lloc 49, a conseqüència de les fortes tempestes i les onades de calor del 2018. Si es calcula el risc en el període de 20 anys de 1998 a 2017 Espanya se situa en el lloc 34 i en el 29 si s'estimen les dades des de 1999 a 2018, el que confirma que la vulnerabilitat pels impactes climàtics augmenta.

«Les coses estan empitjorant clarament», va assenyalar durant la presentació Mark Winges, de German Watch, que va afegir que els països «més poderosos i desenvolupats també estan patint els impactes del canvi climàtic». L'Índex de Risc Climàtic 2020 classifica els països segons la seva vulnerabilitat davant els esdeveniments climàtics extrems i assenyala que durant 2018 el Japó va ser el país més afectat, on gairebé 1.300 persones van morir per causa del clima extrem aquell any i els danys van superar els 35.800 milions de dòlars. Per darrere del Japó apareixen en el rànquing Filipines, en tercer lloc, Alemanya i en cinquena posició hi ha l'Índia, que va patir danys per pluges torrencials, mentre al setè i vuitè lloc hi ha Kenya i Uganda.

Per part seva, el Govern té la intenció de recuperar l'avantprojecte de Llei de Canvi climàtic i obligar totes les ciutats espanyoles amb més de 50.000 habitants a tenir el seu propi pla de qualitat de l'aire i zones de baixes emissions. Així ho va assegurar la ministra en funcions per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, després de visitar, a la seu de la COP25, l'obra Pollution Pods de l'artista britànic Michael Pinsky, que recrea en cinc gegantins iglús connectats entre ells els nivells d'algunes de les ciutats més contaminades de la Terra (Nova Delhi, Pequín, Sao Paulo o Londres).

La ministra va assenyalar que la situació de les ciutats espanyoles, en comparació amb altres ciutats de món, «no és comparable», però va recordar que n'hi ha diverses on es repeteixen periòdicament episodis de contaminació i de mala qualitat de l'aire.