Llancen una granada contra un centre de menors a Madrid

El centre de menors del barri d'Hortaleza de Madrid va ser desallotjat per la Policia després del llançament des de l'exterior d'un artefacte explosiu, una granada d'entrenament sense càrrega que va ser detonada de forma controlada pels Tedax. El ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va atribuir aquest tipus d'incidències als discursos «d'odi i d'intolerància», una veu a la qual es van sumar representants polítics d'altres formacions com IU, Unides Podem o Més Madrid , que va assenyalar la portaveu de Vox a la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, que va visitar la zona el passat mes d'octubre per denunciar inseguretat.

Les patrulles policials van acudir al centre a primera hora després d'un avís de la direcció, que assegurava haver trobat un paquet sospitós, pel que sembla llançat des de fora de l'immoble al pati, dins d'una bossa. Fonts policials van explicar que interpreten aquest succés com un «avís» i que la granada no portava càrrega. Els residents van expressar la seva por i indignació després del desallotjament de les instal·lacions.