El món es burla de Trump i ell ho sap

El president dels Estats Units, Donald Trump, va cancel·lar la roda de premsa final de la cimera de l'OTAN després d'una nova polèmica, en qualificar de fals el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, després que aquest aparegués en un vídeo burlant-se d'ell al costat d'altres líders aliats. El vídeo, que s'ha fet viral, mostra en una recepció al palau de Buckingham Trudeau; el primer ministre britànic, Boris Johnson; el president francès, Emmanuel Macron, i la princesa Anna, filla de la reina Isabel II, aparentment burlant-se de Trump i de les seves llargues rodes de premsa.

Durant una compareixença davant els mitjans al costat de la cancellera alemanya, Angela Merkel, Trump va criticar Trudeau per no contribuir amb el 2% del PIB del seu país a l'OTAN i va qualificar el polític canadenc de «persona agradable» però amb «dues cares». «El trobo agradable, però la veritat és que li he cridat l'atenció pel fet que no està pagant el 2% del PIB a l'OTAN i imagino que no està molt content per això», va afirmar Trump en declaracions als mitjans al costat de Merkel.

L'aparent malestar del president nord-americà pel vídeo, que el canal canadenc CBC News va col·locar a Twitter, va poder contribuir a la seva decisió de cancel·lar la roda de premsa final, segons els mitjans. «Quan les reunions estiguin acabades tornaré a Washington. No farem la roda de premsa en acabar perquè ja n'hem fet moltes en els últims dos dies. Bon viatge a tots!», va escriure el líder republicà al seu compte de Twitter.

CBC News va penjar a Twitter una versió editada d'un enregistrament de la recepció oferta per la reina Isabel II que capta les imatges dels esmentats mandataris, que havia estat visualitzada ahir a la nit per més de quatre milions de persones.

Durant aquests dos dies d'estada al Regne Unit, Trump ha reiterat una vegada i una altra els progressos aconseguits des que va arribar al poder fa tres anys perquè més aliats augmentin les seves contribucions a l'organització de defensa col·lectiva, ja que molts no arriben al 2% del PIB.

L'OTAN ha fet «grans progressos» en els últims tres anys, ja que «molts han decidit pagar 130.000 milions de dòlars més a l'any, i per al 2024 la xifra serà de 400.000 milions de dòlars. L'OTAN serà més rica i forta com mai abans», va destacar. A més de participar en el plenari de la cimera, Trump es va reunir ahir amb el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, per parlar dels compromisos de Turquia amb l'OTAN i la intervenció militar turca al nord de Síria des del passat mes d'octubre.

Durant la seva reunió amb Merkel, el president nord-americà va instar la canceller a incrementar la despesa en defensa i assumir el compromís del 2% al més aviat possible, però van parlar a més sobre la seguretat de les telecomunicacions, especialment de la xarxa 5G. Entre altres coses, van tractar la inestabilitat al Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà, la contínua amenaça terrorista, la seguretat energètica d'Europa i les pràctiques comercials de la Xina, que els EUA consideren injustes.

Una altra de les reunions bilaterals del líder republicà va ser amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte, i al migdia va dinar amb els líders dels vuit països que contribueixen a l'OTAN amb el 2% del PIB: Estònia, Grècia, Letònia, Polònia , Romania, Lituània, Bulgària i el Regne Unit, als quals va agrair la «serietat» amb què han assumit els seus compromisos amb l'Aliança Atlàntica.

En un altre ordre de coses, la defensa col·lectiva que garanteix l'OTAN va prevaler per sobre de les diferències de les últimes setmanes entre els aliats, que van tancar la cimera pels 70 anys de l'organització amb el compromís de reflexionar sobre el seu futur i un primer debat sobre els reptes que planteja la Xina. «Solidaritat, unitat i cohesió són els principis pedra angular de la nostra Aliança. Un atac contra un aliat serà considerat com un atac contra tots», van destacar els líders en una declaració aprovada al final de la cimera celebrada a Watford.

«Mentre romanguem junts, ningú podrà esperar derrotar-nos i ningú podrà començar una guerra», va advertir el primer ministre britànic, Boris Johnson, a l'inici d'una reunió de la qual va ser amfitrió. El secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, va destacar que la reunió va demostrar «una vegada més que l'OTAN continua sent l'únic lloc en què Europa i Amèrica de Nord parlen, decideixen i actuen junts».