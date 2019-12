El president d'Iberia, Luis Gallego, va defensar que «no hi ha alternativa a l'avió» per viatjar a distàncies superiors a 1.500 quilòmetres en resposta als moviments ecologistes que censuren l'ús de l'avió per la seva alta contaminació. «Greta Thunberg pot viatjar com ella triï, però la realitat és que per sobre dels 1.500 quilòmetres no hi ha alternativa a l'avió», va assenyalar el president d'Iberia en una trobada empresarial.