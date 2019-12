Processen dirigents d'UGT a Andalusia per defraudar 40,7 milions d'euros

El Jutjat d'Instrucció 9 de Sevilla ha processat l'exsecretari general d'UGT a Andalusia Francisco Fernández Sevilla i altres responsables del sindicat per presumptament defraudar 40,7 milions d'euros destinats a cursos de formació i ha sobresegut la causa contra el també exsecretari autonòmic Manuel Pastrana per raons mèdiques. Segons va explicar el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), «el còmput global de les quantitats defraudades» en els expedients de subvencions concedides per la Direcció General de Formació de la Conselleria de Treball de la Junta d'Andalusia a l'organització sindical «puja a 40.750.047,74 euros».

En un acte del 3 de desembre, el magistrat atribueix als investigats els presumptes delictes de frau en subvencions i falsedat en document mercantil i trasllada la causa a la Fiscalia i a les acusacions perquè en el termini de vint dies sol·licitin l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació, el sobreseïment de la causa o la pràctica de diligències complementàries.



Els investigats

Els investigats són l'exvicesecretari d'Organització i exsecretari general del sindicat Francisco Fernández Sevilla; l'exsecretari general d'Administració d'UGT-A; la secretària de Gestió Econòmica; la responsable del departament de Compres de la UGT-A; el conseller delegat de Soralpe I Mas P Asociados i deu persones que van actuar com a proveïdors de la central obrera. Així mateix, el jutge acorda el sobreseïment provisional i arxiu de les actuacions respecte vuit persones.

Entre els beneficiats per aquestes irregularitats hi hauria José María Moriche, el marit de l'expresidenta de Govern andalús i líder del PSOE-A, Susana Díaz, que va cobrar de dues subvencions milionàries concedides per la Junta a la federació andalusa d'UGT.