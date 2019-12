Sánchez intenta suavitzar les crítiques prometent que farà públic l'acord amb ERC

El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, va llançar un missatge de tranquil·litat als que temen un acord amb els independentistes per a la investidura i va afirmar que si hi ha pacte amb ERC «estarà dins de la legalitat i serà públic». Sánchez, que va fer aquestes consideracions a Watford (Regne Unit) en roda de premsa després de la reunió de líders de l'Aliança Atlàntica, va destacar que qualsevol acord amb els independentistes serà «sota el paraigua de la Constitució», i a les formacions polítiques que s'han assegut a parlar per propiciar la governabilitat els va demanar «generositat i responsabilitat». El president en funcions també va demanar responsabilitat i suport a Cs i al PP, si bé va retreure als líders dels dos partits els seus lligams «amb la ultradreta». Les manifestacions de Sánchez, d'altra banda, van molestar ERC, que considera que el PSOE no compleix el pacte de mantenir discreció sobre les qüestions tractades en la negociació. També es va pronunciar el secretari d'Organització del PSOE i integrant de l'equip negociador, José Luis Ábalos, que va assegurar que no s'estan negociant cessions amb ERC, sinó buscant «vies d'expressió». Ábalos es va referir així a la reunió de dimarts, la segona entre ERC i PSOE en una setmana, en què, per primera vegada, les dues formacions es comprometen a avançar en la «via política» per resoldre el «conflicte» català i a buscar els instruments necessaris per a canalitzar-lo. Segons el parer del ministre en funcions, el que s'està plantejant fins ara són «aproximacions per intentar encarar un conflicte i no negar-lo».

En aquesta tessitura, els líders d'UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, van confirmar que en els últims dies han visitat a la presó el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i li han traslladat la necessitat que es conformi un govern progressista que avanci en polítiques socials. La irrupció dels sindicats en aquest assumpte també està relacionada amb la proposta d'ERC, ja anunciada pel seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, que les futures taules negociadores que es conformin amb els socialistes estiguin obertes a les centrals sindicals per donar amplitud a temàtiques laborals i socials.

Sobre la visita dels líders sindicals a Junqueras, Sánchez va assenyalar que no li correspon pronunciar-se sobre el que facin organitzacions autònomes, com són els sindicats, però sí que va valorar que formin part d'«un mateix anhel i un mateix sentiment, que és que hi hagi govern».



Continuen les reunions

En la primera jornada després de la constitució de les Corts, el PSOE es va reunir per primera vegada amb JxCat. Si bé la discreció va ser la tendència posterior a'aquesta trobada i cap de les parts va fer declaracions, la diputada de JxCat Laura Borràs sí que va comentar que se sentia satisfeta i va informar que hi haurà una segona reunió en els propers dies.

El dimarts 10 també hi haurà nova trobada entre els equips negociadors de PSOE i ERC, i serà ja la tercera. Reunions que, segons va explicar Sánchez, «van molt bé perquè són discretes», i això, va assenyalar, «és un principi essencial per arribar a bon port». La ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, va assegurar que no nota «inquietud» a la UE pel que fa als possibles socis en el futur Executiu liderat pel PSOE. «No percebo cap inquietud pel que fa als socis que podrien forma part d'aquest Govern. Que hi hagi coalicions o majories parlamentàries que compten amb més d'un partit, o fins i tot dos o tres, és una situació bastant habitual dins de la UE», va dir Calviño.