Absolen Lula i Rousseff del delicte d'associació per delinquir

Un jutge federal de Brasília va absoldre els expresidents brasilers Luiz Inácio Lula da Silva i Dilma Rousseff del càrrec d'associació per delinquir, en un dels diversos processos per corrupció oberts contra dirigents del Partit dels Treballadors (PT) al Brasil. La sentència absolutòria va ser dictada pel jutge dotzè federal de Brasília, Marcus Vinicius Reis Bastos, i també beneficia els exministres d'Hisenda en els governs del PT Antonio Palocci i Guido Mantega, així com l'extresorer de la formació progressista Joao Vaccari.

Els cinc van ser jutjats després d'haver estat acusats d'haver integrat una organització criminal destinada a desviar recursos de la petroliera Petrobras i d'altres empreses estatals durant els governs de PT, primer amb Lula (2003-2010) i després amb Rousseff (2011-2016), per suposadament finançar les campanyes electorals del partit.

Els acusats van ser declarats innocents dos mesos després que la pròpia Fiscalia sol·licités la seva absolució sumària després de reconèixer que no existien «elements configuradors de l'existència d'una organització criminal». La denúncia va ser presentada pel llavors fiscal general del Brasil, Rodrigo Janot, poc abans de la fi del seu mandat el 2017, però els seus successors en el càrrec, Raquel Dodge i Augusto Aras, no la van avalar.

Segons l'acusació feta per Janot, Lula i Rousseff van participar en una xarxa per recaptar entre 2002 i 2016 suborns per un valor d'uns 300 milions d'euros per a les campanyes electorals del PT. A més de concloure que no existien proves de les acusacions, el jutge del cas va afirmar que el procés només buscava «criminalitzar l'activitat política».

«La denúncia no compta amb els elements demostratius del delicte d'associació per delinquir ni permet concloure, ni tan sols en tesi, que existia una associació de quatre o més persones estructuralment ordenada, amb divisió de tasques, alguna forma de jerarquia o estabilitat», segons la sentència.

L'absolució afecta un dels nou processos oberts contra Lula, que el 8 de novembre va abandonar la presó en què va estar reclòs des d'abril de 2018 després que la Cort Suprema l'autoritzés a esperar en llibertat fins que s'esgotin tots els recursos als quals té dret contra les seves condemnes. Lula complia una pena de 8 anys i 10 mesos de presó per corrupció i rentat de diners que ja ha estat ratificada en tres instàncies.