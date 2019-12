Dos advocats acusen Podem d'acomiadar-los per furgar en la corrupció al partit

L'acomiadament de dos advocats ha fet esclatar la polèmica a Podem en plena negociació entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, la formació del qual acusa de suposat assetjament sexual un dels cessats, que al seu torn denuncia represàlies per haver volgut investigar irregularitats en el si del partit morat. El moment no podia ser més inoportú, quan està a punt de tancar-se el primer Govern de coalició a Espanya entre el PSOE i Unides Podem, però la situació ha explotat sense que cap de les parts involucrades s'esperés aquesta repercussió, i amb greus acusacions d'assetjament i de corrupció des d'ambdós costats.

Dilluns passat, la direcció de Podem va comunicar el seu acomiadament per burofax a l'advocat José Manuel Calvente, fins llavors responsable de Protecció de Dades de el partit, després d'obrir-li un expedient per un suposat assetjament sexual i laboral a una treballadora.

La direcció del partit morat va confirmar aquest extrem després que una altra advocada de l'equip de Calvente i responsable de Compliment Normatiu a la formació, Mònica Carmona, dirigís una carta al Consell Ciutadà Estatal, publicada a diversos mitjans, en què assegurava que tots dos havien estat víctimes de represàlies per investigar irregularitats a Podem.

El propi Calvente va avançar que presentarà una querella per calúmnies dirigida, entre d'altres, contra el secretari d'Organització, Alberto Rodríguez, la diputada Ione Belarra i la gerent, Rocío Val, als quals acusa de «construir proves falses» per justificar un acomiadament que ell atribueix a haver volgut investigar les «corrupteles» de Podem.

Calvente va negar que siguin certes les acusacions del partit dirigit per Pablo Iglesias, i que es recullen a la carta d'acomiadament que va rebre dilluns, un document d'uns 20 folis que conté documentació i missatges per provar aquest presumpte assetjament sexual, que derivaria després en assetjament laboral a aquesta empleada, segons fonts de la direcció del partit morat.

L'advocat, que treballava per a Podem des de 2014, va negar tots els fets i va insistir a denunciar una persecució des de fa mesos després d'haver intentat aclarir algunes irregularitats que es van detectar després de rebre diverses denúncies internes sobre contractes o acomiadaments. Entre elles, va esmentar també l'existència de «sobresous» no regulats a Podem i «indicis de criminalitat» en algunes actuacions de la formació morada que requerien «correcció», com la «manipulació de les primàries per beneficiar determinats candidats» o l'incompliment de la normativa de protecció de dades.

Des de la direcció de Podem van desmentir rotundament aquestes acusacions i van insistir que s'ha produït «un acomiadament per assetjament sexual i laboral a una treballadora». «Arran del seu acomiadament, s'ha reordenat el departament legal. Cap de les acusacions abocades per aquesta persona arran del seu cessament tenen cap fonament. El partit està valorant les accions legals pertinents», van assenyalar les fonts.

Després ho va confirmar la secretària de feminisme de Podem, Sofia Castañón, en unes declaracions al Congrés, en què va repetir que el cessament de Calvente es va produir per motius d'«assetjament laboral per raó de gènere» i va recordar el compromís de la seva formació en la lluita contra les violències masclistes i la discriminació.

Després de qualificar d'«inadmissible» l'assetjament sexual que es retrata a la carta d'acomiadament de Calvente, Castañón va apel·lar a la «prudència» i al respecte cap a la persona afectada en aquest cas. «Era necessari recalcar que no es permetrà cap tipus d'assetjament per raó de gènere dins de Podem i, per tant, som conseqüents amb això», va dir.

Així, s'obre la possibilitat que les dues parts acabin als tribunals, per una i altres raons, mentre Pablo Iglesias, segurament aliè a tots els detalls d'aquesta guerra interna, negocia amb Pedro Sánchez i en total discreció els detalls del futur Govern.