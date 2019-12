L'OEA confirma diverses irregularitats a Bolívia en les eleccions d'octubre

L'Organització d'Estats Americans (OEA) va reiterar les seves denúncies d'«irregularitats» en les últimes eleccions presidencials a Bolívia en presentar la versió final de l'informe que va desembocar en la sortida del fins aleshores president, Evo Morales, del poder. L'OEA va publicar la versió preliminar de l'informe el passat 10 d'octubre, un document que va generar un terratrèmol polític a Bolívia i que en poques hores va provocar un anunci de repetició electoral per part de Morales i la seva posterior renúncia forçada pels militars.

En els esmentats comicis, celebrats el 20 d'octubre, Morales va sortir electe per quarta vegada com a president bolivià en imposar-se en primera volta per un marge superior als deu punts, segons el recompte oficial, al seu principal rival, l'exmandatari Carlos Mesa. L'informe final de l'OEA assegura que «les manipulacions i irregularitats assenyalades no permeten tenir certesa sobre el marge de victòria del candidat Morales sobre el candidat Mesa».

El document, fruit d'una auditoria, assegura que «a partir de l'aclaparadora evidència trobada, el que sí és possible afirmar és que hi ha hagut una sèrie d'operacions doloses dirigides a alterar la voluntat expressada a les urnes». Entre les «accions deliberades que van buscar manipular el resultat de l'elecció», segons l'OEA, s'esmenta «la paralització intencional i arbitrària del Sistema de Transmissió de resultats».