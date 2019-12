El Partit Demòcrata dels Estats Units anuncia que activarà el judici polític contra Trump

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, va anunciar que la cambra baixa activarà el procés de judici polític contra el president nord-americà, Donald Trump, per les seves pressions a Ucraïna perquè investigués el fill de l'exvicepresident Joe Biden. «Els fets són incontestables. El president va abusar del seu poder per als seus propis beneficis polítics personals perjudicant la nostra pròpia seguretat nacional en paralitzar l'ajuda militar i una reunió decisiva al Despatx Oval a canvi de l'anunci d'una investigació», va afirmar Pelosi en una declaració solemne des del Capitoli.

«Si permetem que el president estigui per damunt de la llei, aleshores segurament posarem en perill la nostra República», va advertir la dirigent demòcrata. «Als Estats Units, ningú està per damunt de la llei», va proclamar.

El judici polític es resoldrà a la Cambra de Representants amb una votació a favor o en contra de la destitució del president del país pels càrrecs que presenti la Comissió Judicial. Posteriorment, el procediment seguirà al Senat, controlat per una majoria republicana, on se celebrarà un judici polític en el qual Trump confia a aconseguir el suport de la majoria dels senadors per a seguir en el càrrec. Si la Cambra impugna Trump com a president i el Senat li fa costat, el mandatari seguirà en el càrrec.

La investigació de l' impeachment se centra en les pressions de Trump i el seu entorn al Govern d'Ucraïna perquè investigués Hunter Biden, el fill de Joe Biden, pel seu paper en una empresa gasística ucraïnesa.

Per part seva, el president nord-americà va condemnar l'anunci dels demòcrates que redactaran càrrecs per sotmetre'l a un procés de destitució, i va demanar que la cambra baixa voti «ràpid» sobre el tema per poder tenir un judici polític «just» al Senat, de majoria republicana. «Els demòcrates d'esquerra radical, que no fan res, acaben d'anunciar que intentaran sotmetre'm a un judici polític per res», va tuitejar Trump.

El mandatari va insistitr que el cas que ha motivat el procés en contra seu a la cambra baixa es basa en contactes «completament apropiats» amb el Govern ucraïnès, i va opinar que la decisió dels demòcrates estableix un mal precedent. «Això vol dir que un acte tan important i tan poc utilitzat com el judici polític s'usarà de forma rutinària per atacar presidents en el futur», va advertir el polèmic magnat.