El Rei proposarà dimecres Sánchez com a candidat a la investidura

Felip VI concentrarà en dos dies, dimarts 10 i dimecres 11 de desembre, les seves consultes als partits polítics per a la investidura, després de les quals decidirà dimecres si, com s'espera, proposa Pedro Sánchez com a candidat. Seran dues jornades en què pot quedar aclarit el futur per al president en funcions, perquè en la primera d'elles, a més, els socialistes tenen una nova reunió amb ERC, el partit que té en aquest moment la clau per a la investidura.

Encara que el monarca pot proposar Sánchez com a candidat dimecres, no se sabrà encara la data del debat d'investidura, i se segueix especulant si serà abans o després de Nadal. La primera opció és possible, tot i que hauria d'ajustar-se molt el calendari. Sánchez serà l'últim a acudir a les consultes dimecres a un quart de set de la tarda, després de dues jornades maratonianes que començaran dimarts al matí amb Isidro Martínez Oblanca, de Foro.

Mentre es succeeixin les reunions a la Zarzuela, al Congrés hi haurà una altra trobada determinant, la tercera entre PSOE i ERC -que no anirà les consultes- per negociar el vot dels republicans a la investidura. La trobada es manté en peu tot i el malestar que va expressar Esquerra després d'escoltar unes declaracions de Sánchez a Londres sobre el possible acord amb aquesta formació.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va enviar un missatge conciliador a ERC, en assenyalar que és la formació política «cridada» a guanyar les eleccions a Catalunya, presidir la Generalitat i, en conseqüència, a «dirigir el diàleg de la Generalitat amb el Govern».

En aquest sentit, l'Executiu continua «estudiant» si porta al Constitucional una resolució de Parlament català, aprovada la setmana passada, per JxCat, la CUP i ERC, que rebutja la sentència de Tribunal Suprem sobre l'1-O, reprova a la Monarquia i defensa la secessió, segons la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá.