Angela Merkel visita Auschwitz «avergonyida pels crims atroços comesos per alemanys»

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va visitar l'antic camp de concentració nazi d'Auschwitz (sud de Polònia), on va confessar sentir-se «profundament avergonyida pels crims atroços que van cometre els alemanys» en aquest recinte, que «van més enllà de tots els límits imaginables». «Quan es recorre aquest lloc, una només pot guardar un respectuós silenci -va afirmar Merkel-, perquè no hi ha paraules per descriure tota la tristesa i el patiment dels qui van ser assassinats, torturats i humiliats aquí», va explicar després del seu recorregut per Auschwitz, en el qual va estar acompanyada pel primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki.

La cancellera alemanya va visitar per primera vegada aquest antic camp de concentració, el major posat en marxa per l'Alemanya nazi durant la II Guerra Mundial i on van ser assassinats més d'un milió de presoners, en la seva gran majoria jueus. La cancellera també va aprofitar la seva visita a Auschwitz per afirmar amb contundència que Alemanya, on l'octubre passat van ser assassinades a trets dues persones en l'intent d'assalt a una sinagoga, «no tolerarà cap acte d'antisemitisme».

«La gent a Alemanya i a tot Europa ha de sentir-se segura i com a casa», va destacar, i per això «hem de recordar que la dignitat humana és inviolable» i que «la llibertat, la democràcia i l'Estat de dret poden ser fàcilment danyats si no perseverem en la seva cura».

«Correspon als governs i als polítics protegir i enfortir aquests valors», va insistir la cancellera, qui va fer aquestes declaracions davant el cap de Govern polonès, assenyalat per la Unió Europea per vulnerar la democràcia amb les seves polèmiques reformes, entre elles la del sistema judicial, i per rebutjar rebre refugiats el 2015.

També tenint en compte que es trobava a Polònia, Merkel va voler destacar el fet que Auschwitz va operar entre 1940 i 1945 «a la Polònia ocupada» pels nazis (que l'havien annexionat el 1939, quan va començar la II Guerra Mundial), «fet pel qual no queda cap dubte que Auschwitz és un camp de concentració alemany, dirigit i administrat per alemanys». «Vull emfatitzar això i deixar clar que nosaltres no rebutgem assumir la responsabilitat pels fets que van tenir lloc aquí», va afegir.

Amb aquesta afirmació, la cancellera alemanya se sumava a la lluita del Govern de Polònia per evitar que mitjans i historiadors utilitzin el terme «camp de concentració polonès» quan es refereixin a Auschwitz.