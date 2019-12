El Govern francès intenta aturar les protestes prometent fer concessions

Davant les protestes massives al carrer i una vaga en el transport que amenaça de durar, el Govern francès va prometre una aplicació progressiva del seu projecte de reforma de les pensions amb l'esperança de fracturar l'oposició, que es manifestarà de nou dimarts. El primer ministre, Édouard Philippe, es va esforçar a presentar-se obert al diàleg a la segona jornada d'aturades gairebé totals a la companyia de ferrocarrils (SNCF) i a l'entitat del transport metropolità de la regió de París (RATP). Philippe va deixar clars dos missatges. El primer, que no renunciarà a una reforma que unificarà els 42 règims de pensions actuals en un «sistema universal» per punts i amb el qual els ciutadans hauran de treballar «una mica més», com ja passa a altres països. El segon, que aquests canvis no s'han de portar a terme «brutalment, amb urgència», sinó que vol que s'apliquin «raonablement».