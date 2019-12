La jove perpètuament indignada eclipsa la Cimera del Clima

Va ser arribar l'activista sueca Greta Thunberg a Madrid i el clima va deixar d'important tant. I no és perquè el fet que ens estiguem «carregant» el món no tingui la seva rellevància, que la té, més que res és que la presència de la jove de 16 anys perpètuament indignada ho va eclipsar absolutament tot, a més d'oferir-nos una clara mostra que potser el camí cap a l'extinció és el que realment ens mereixem.

A veure, no és que la noia tingui cap culpa que entre tots la vulguem convertir en un ninot de fira –per molt nobles que siguin les seves intencions, que ho són–, ja ha fet prou ficant-se entre pit i esquena tres setmanes de viatge en vaixell per arribar a Madrid a passar ànsia per no poder ni caminar pel carrer. Perquè oficialment Thunberg ha vingut a Madrid per fer una roda de premsa i perquè la desorbitada expectació que genera li impedís fer tot el recorregut de la manifestació pel Clima que es va celebrar ahir a la capital d'Espanya, ja que la va haver d'abandonar per indicació de la policia, que patia per la seva integritat i per la dels que l'acompanyaven. Les imatges del matí a la seva arribada a l'estació de tren sense pràctivament poder sortir-hi per l'acumulació de «fans» ja van provocar vergonya aliena.

Potser havent reflexionat després del mogut matí que havia tingut, Thunberg va afirmar a la tarda que és només «una activista climàtica», «una peça més d'un moviment més gran» que «s'està escoltant cada vegada més» tot i que no es tradueixi en «acció política». La noia ho va intentar, però la protesta del vespre li va recordar que molt probablement no pugui tornar a passejar tranquil·la pels carrers com a mínim fins d'aquí a uns mesos (sent optimistes, o pessimistes, o jo que sé...).

«No haurien d'escoltar-me més a mi que a qualsevol persona», va afirmar en un acte a la Casa Encendida de Madrid, on va reunir més d'un centenar de periodistes abans de sumar-se a la Marxa pel Clima. L'expectació que va crear la visita de la jove activista era visible al carrer, on s'havien concentrat desenes de persones en els accessos de la Casa Encendida. A dins es van produir llargues cues per aconseguir acreditacions, i el gran pati de l'edifici, on es va celebrar la roda de premsa, es va emplenar.

La roda de premsa, convocada pel moviment Fridays For Future, inspirat en Thunberg i les seves protestes tots els divendres -amb cara de pocs amics- davant del Parlament de Suècia per exigir mesures urgents contra el canvi climàtic, va començar amb gairebé 15 minuts de retard. Thunberg va aparèixer sobre l'escenari amb altres joves activistes, dos d'ells espanyols i l'altra d'Uganda.

Tornant a la manifestació, milers de persones es van sumar a la Marxa pel Clima pel centre de Madrid per exigir mesures davant la «crisi climàtica» coincidint amb la Cimera Social pel Clima. «Sense planeta no hi ha futur», va ser una de les consignes que es van escoltar a la manifestació. Thunberg va reaparèixer al final de la protesta a l'escenari , el mateix des del qual l'actor Javier Bardem va titllar l'alcalde de Madrid d'«estúpid».